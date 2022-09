Γιώργος Λιανός: Συγκεντρώνουμε παίκτες για το All Star Survivor

Ο Γιώργος Λιανός εισέβαλε στο «Καλό Μεσημεράκι» και παραχώρησε μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στο «The Voice of Greece», το οποίο θα παρουσιάζει για τρίτη σεζόν και έκανε ειδική μνεία στο Survivor.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε είναι πολύ κοντά στο να δούμε τελικά το ριάλιτι επιβίωσης στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

«Θα κάνουμε το Survivor μετά το The Voice. Το All Star είναι στα χέρια των παλιών παικτών. Θα πρέπει για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε έναν αριθμό παικτών και να έχουν συμφωνήσει από τώρα για αρχές Γενάρη ή τέλος Δεκέμβρη. Να έχουμε μια έγγραφη συναίνεσή τους. Κοίτα δεν θέλω να μαθευτεί αλλά αρκετά άτομα έχουν ήδη συμφωνήσει. Είμαστε κοντά στον επιθυμητό αριθμό που θα μας κάνει να πούμε ότι… ναι έχουμε All Star», τόνισε.