Eurovision 2023: Οι 7 πόλεις της Βρετανίας που διεκδικούν τον διαγωνισμό για λογαριασμό της Ουκρανίας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός της Eurovision 2023 και σήμερα, μέσω του BBC, η EBU (European Broadcasting Union) ανακοίνωσε τις πόλεις που διεκδικούν τη φιλοξενία του διαγωνισμού.

Επτά πόλεις συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα φιλοξενήσουν μετά από 25 χρόνια τον διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 7 υποψήφιες πόλεις είναι:

Ο διαγωνισμός της Eurovision πρόκειται να διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο του 2023. Το Eurovision.tv θα «εξερευνήσει» τις 7 τοποθεσίες τις επόμενες εβδομάδες και θα προσκαλέσει τις πιθανές πόλεις υποδοχής της Eurovision να παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο έχουν να προσφέρουν. To BBC επιβεβαίωσε ότι 20 πόλεις εξέφρασαν ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν το διαγωνισμό ενώ ολοι οι υποψήφιοι έδειξαν πώς θα προβάλουν τον ουκρανικό πολιτισμό και τη μουσική και θα τονίσουν το γεγονός ότι η Ουκρανία ήταν η νικήτρια του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η τελική απόφαση για το πού θα φιλοξενηθεί τελικά ο διαγωνισμός της Eurovision αναμένεται να ληφθεί το Φθινόπωρο.

Υπενθυμίζεται πως το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της φετινής Eurovision.

