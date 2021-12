5 νέες χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές για να δεις φέτος στο Netflix

Τα Χριστούγεννα θα ήταν μισά αν δεν είχαμε και την ανάλογη ταινία ή σειρά, ώστε να μας ενισχύσει λίγο το πνεύμα των εορτών. Να μας θυμίσει βρε αδερφέ, ότι αυτή την εποχή του χρόνου, μπορεί να έχει πιο κρύο αλλά οι καρδιές είναι πιο ζεστές. Το Netflix φαίνεται πως αγαπάει αυτή την εποχή όσο εμείς, οπότε και φέτος δεν θα μας αφήσει παραπονεμένους…

A Boy Called Christmas

Μια πολύ συγκινητική ταινία, ίσως η καλύτερη επιλογή για όποιον αγαπάει πραγματικά τα Χριστούγεννα. Μαγικό, με όμορφη αφήγηση, η ιστορία του αγοριού που το λένε Christmas θα σε κερδίσει πολύ γρήγορα.

Christmas Flow

Μια μίνι γαλλική σειρά τριών επεισοδίων, για μια αμοιβαία έλξη δυο ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Εκείνος ράπερ με στίχο που υποτιμά τις γυναίκες, εκείνη δημοσιογράφος και πρωτοπόρος του κινήματος #MeToo. Γλυκό, εύπεπτο και μερικές φορές με όση τσαχπινιά χρειάζεται, το μόνο του κακό ότι τελειώνει ελαφρώς απότομα.



Single All the Way

Η πρώτη gay ρομαντική κωμωδία του Netflix. Το στόρι δεν διαφέρει καθόλου από πολλές άλλες ρομαντικές κομεντί. Ο Peter έχει κουραστεί με την οικογένεια του να τον πιέζει επειδή είναι single, πείθει τον καλύτερο του φίλο Nick περάσουν μαζί τις γιορτές στο σπίτι των γονιών του, παριστάνοντας ότι είναι ζευγάρι.



Elves

Αν δεν είστε του «όλα καλά, είναι Χριστούγεννα», (γιατί έτσι σας αρέσει) τότε υπάρχει και επιλογή να δείτε μια ταινία φαντασίας και τρόμου με χριστουγεννιάτικες διακοπές που δεν πάνε καλά και ξωτικά που δεν είναι καλοκάγαθα. Ε βέβαια, για σκανδιναβική ταινία πρόκειται άλλωστε.

Love Hard

Μια γυναίκα κερδίζει χρήματα γράφοντας για τα αποτυχημένα ραντεβού που κλείνει μέσα από εφαρμογές γνωριμιών. Αυτή τη φορά φαίνεται όμως πως βρήκε τον ιδανικό. Είναι όμως έτσι; Μια πολύ απλή ιστορία με μια αναμενόμενη πλοκή, η οποία όμως παραμένει στο πνεύμα των Χριστουγέννων και γίνεται τόσο μα τόσο ευχάριστη.