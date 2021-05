Eurovision 2021: Ο μεγάλος νικητής η Ιταλία, στη 10η θέση η Ελλάδα

Η βαθμολογία από τις 39 κριτικές επιτροπές. Η Ελλάδα από τις επιτροπές είναι στη 10η θέση με 91 βαθμούς -δύο 12αρια από Κύπρο και Γαλλία. η Κύπρος στην 16 θέση με 50 ψήφους.

Η Ιταλία κατάφερε να κερδίσει την Eurovision 2021 με 524 βαθμούς! Η Ελλάδα με την Stefania βρέθηκε στη 10η θέση και η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού στη 16η θέση.



Η Ιταλία επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2012 μετά από πολυετή απουσία από τον διαγωνισμό και κατάφερε να είναι ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2021.

Στον τελικό είδαμε να διαγωνίζονται 26 χώρες, με τις 20 να παίρνουν το εισιτήριο μέσω των ημιτελικών και άλλες που έξι πέρασαν απ’ ευθείας.

Αυτές ήταν οι: Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, ενώ οι Ελληνίδες τραγουδίστριες θα αντιμετωπίσουν και τις: Nορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, Σουηδία, Βέλγιο, Aλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία και Φιλανδία.

Τόσο η Έλενα Τσαγκρινού με το El Diablo και τα χρώματα της Κύπρου όσο και η "δική" μας Στεφανία Λυμπερακάκη με το "Last Dance", έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αυτό που αποτέλεσε όμως έκπληξη ήταν το γεγονός ότι κάποιες χώρες δεν ψηφίστηκαν καθόλου από το κοινό και πήραν... μηδέν.

Αυτές ήταν η Αγγλία, η Γερμανία και η Ισπανία!

Ούτε οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των χωρών δεν το πίστευαν ωστόσο δεν έδειξαν να τους παίρνει από κάτω, σηκώθηκαν πάνω και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό αλλά και από τους εκπροσώπους των άλλων χωρών.

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ahoy Arena του Ρότερνταμ – Stefania και Έλενα Τσαγκρινού δίνουν μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση στην Eurovision 2021

Eurovision 2021 Τελικός: Με τον πλέον φαντασμαγορικό τρόπο ξεκίνησε η λαμπερή βραδιά του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

22:45 Ο James Newsman εκπροσωπεί απόψε το Ηνωμένο Βασίλειο με το Embers.

22:38 Σαν τυφώνας μπαίνουν στην σκηνή οι Hurricane από τη Σερβία. Loco Loco και τα εξτένσιονς ανεμίζουν!

22:34 Και ξαφνικά, από την εμφάνισή της στον ημιτελικό, η Πορτογαλία εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα. Ατμοσφαιρική ερμηνεία από τους The Black Mamba στο Love Is On My Side.



22:30 Ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς είναι και η Μάλτα. Θα καταφέρει άραγε η Destiny με το Je me casse να περάσει πάνω από την Ιταλία και την Γαλλία.



22:26 Η Manizha με ένα ειδικό φόρεμα εμφανίζεται στη σκηνή με το Russian Woman, ένα τραγούδι με βαθιά νοήματα, το οποίο τοποθετεί τη Ρωσία ψηλά στον πίνακα με τα προγνωστικά.

22:22 Οι διάσημοι Hooverphonic ανεβάινουν στην σκηνή της Eurovision 2021 εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Ερμηνεύουν μοναδικά, ως συνήθως, το The Wrong Place.

22:18 Η Eden Alene από το Ισραήλ είναι άλλη μία από τις εκπλήξεις του φετινού διαγωνισμού. Με το Set Me Free δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος.



22:14 Στη δεύτερη θέση η Αλβανία με την Anxhela Peristeri που από τον ημιτελικό κέρδισε τις εντυπώσεις με το Karma και βάζει πλώρη για ψηλά.

Όπως ακριβώς δηλαδή θα περίμεναν οι απανταχού eurofans του διαγωνισμού μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αναμονής.

Όπως γνωρίζετε, η Eurovision πέρυσι δεν διεξήχθη λόγω της πανδημίας και έτσι η φετινή διοργάνωση αναμενόταν με μεγάλη ανυπομονησία από τους φαν του διαγωνισμού.

Και οι διοργανωτές είχαν φροντίσει ώστε να μας πείσουν από την πρώτη κιόλας στιγμή πως άξιζε τον κόπο να περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για τη μεγάλη βραδιά του Τελικού!

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η σκηνή του χώρου που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση είναι ακριβώς η ίδια που είχε φτιαχτεί αρχικά για τη Eurovision 2020.

Οι διοργανωτές μάλιστα έκαναν κάποιες προσθήκες προκειμένου να είναι ακόμα πιο... σούπερ η εμφάνιση όλων των αποστολών φέτος. Πάντως, ο σχεδιασμός της σκηνής, από τον Γερμανό μετρ του είδους Φλόριαν Βίντερ, ο οποίος έχει σχεδιάσει τις σκηνές για πολλές παλιότερες διοργανώσεις, είναι επηρεασμένος, όπως παρακολουθήσαμε και στη λαμπερή έναρξη του μεγάλου τελικού, από το σλόγκαν που προβάλλει η διοργανώτρια Ολλανδία, το Open Up και φυσικά από το τυπικό ολλανδικό επίπεδο τοπίο.

Όσο για τους παρουσιαστές της βραδιάς, την ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Σαντάλ Γιάνσεν, τον τραγουδιστή και σχολιαστή του διαγωνισμού Γιαν Σμιτ, την τραγουδίστρια Εντσίλια Ρόμπλεϊ, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ολλανδία στους διαγωνισμούς του 1998 και του 2007 και τη βλόγκερ ομορφιάς Νίκι ντε Γιάγκερ (NikkieTutorials), η οποία, επίσης, θα είναι και η διαδικτυακή παρουσιάστρια του διαδικτυακού περιεχομένου του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς στο παρασκήνιο του YouTube που θα ηχογραφηθεί με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, έδειχναν απαστράπτοντες και φυσικά πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση σε αυτή την τόσο μεγάλη διοργάνωση!

Φυσικά, από το πρώτο λεπτό, η αγωνία για το ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού διαγωνισμού της Eurovision έχει χτυπήσει κόκκινο!

Οι εκπρόσωποι όλων των χωρών έκαναν παρέλαση κατά την έναρξη του λαμπερού σόου!

Και η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ο τελικός της Eurovision 2021 είναι γεγονός και η χαρά των Ελλήνων φανατικών θαυμαστών του θεσμού είναι διπλή, όπως άλλωστε και η εκπροσώπηση στη μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής μουσικής.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς εκτός από τη Στεφανία Λυμπερακάκη που θα μας εκπροσωπήσει με το «Last Dance» στην Eurovision 2021, έχουμε και την Κύπρο με την Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo».

Οι δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στους δύο ημιτελικούς και πήραν επάξια το εισιτήριο για τον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 2021.



Οι 26 χώρες του τελικού της Eurovision 2021:

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό είναι οι: Νορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, ΚΥΠΡΟΣ, Σουηδία, Βέλγιο, Ουκρανία.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον δεύτερο ημιτελικό είναι οι: Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, ΕΛΛΑΔΑ, Φινλανδία.

Στο μεγάλο τελικό συμμετέχουν απευθείας οι: «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και η Ολλανδία ως διοργανώτρια.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2021:

Cyprus / Elena Tsagrinou – El Diablo

Albania / Anxhela Peristeri – Karma

Israel / Eden Alene – Set Me Free

Belgium / Hooverphonic – The Wrong Place

Russia / Manizha – Russian Woman

Malta / Destiny – Je Me Casse

Portugal / The Black Mamba – Love Is On My Side

Serbia / Hurricane – Loco Loco

United Kingdom / James Newman – Embers

Greece / Stefania – Last Dance

Switzerland / Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Iceland / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years

Spain / Blas Cantó – Voy A Querdarme

Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR

Germany / Jendrik – I Don’t Feel Hate

Finland / Blind Channel – Dark Side

Bulgaria / Victoria – Growing Up is Getting Old

Lithuania / The Roop – Discoteque

Ukraine / Go_A – Shum

France / Barbara Pravi – Voilà

Azerbaijan / Efendi – Mata Hari

Norway / TIX – Fallen Angel

The Netherlands (Hosts) / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Italy / Måneskin – Zitti E Buoni

Sweden / Tusse – Voices

San Marino / Senhit – Adrenalina

Τον Τελικό θα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα (o Δημήτρης Μεϊδάνης θα βρίσκεται στο studio του Δεύτερου με εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων) και τη Φωνή της Ελλάδας, διαδικτυακά από το ertnews.gr, καθώς και από το ERTFLIX. Οι επισκέπτες της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ θα μπορούν να δουν απευθείας τη διοργάνωση από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, πατώντας την ένδειξη «LIVE». Στην πλατφόρμα θα βρίσκονται διαθέσιμα, λίγες ώρες μετά τη μετάδοσή τους, όσα έγιναν και στις τρεις φάσεις του Διαγωνισμού στο Ahoy Arena.

Στον σχολιασμό του Τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, θα ανακοινώσει ο μόλις 10 ετών ταλαντούχος Μανώλης Γκίνης, τον οποίο απολαμβάνουμε στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου, του βενιαμίν της οικογένειας Αντωνοπούλου. Ο Μανώλης θα ανακοινώσει σε όλη την Ευρώπη τον υψηλότερο βαθμό της Ελλάδας και θα γίνει ο νεότερος spokesperson στην 65χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.