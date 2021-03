Νέα αναβολή στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Venom

Μπορεί να έχει περάσει περίπου ένας χρόνος απ’ όταν μάθαμε ότι έρχεται το Venom: Let There Be Carnage, όμως φαίνεται ότι για δεύτερη φορά θα αναβληθεί η πρεμιέρα της.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νέες περιπέτειες του Eddie Brock θα είναι διαθέσιμες για το κοινό στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το αρχικό πλάνο ήθελε την ταινία να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου του 2020, όμως τελικά αναβλήθηκε για τις 25 Ιουνίου 2021, κάτι τελικά δεν θα γίνει πράξη, καθώς πήρε μία μικρή παράταση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο Tom Hardy, ενώ Woody Harrelson θα παίξει τον αντίπαλο του Venom, τον Carnage.

