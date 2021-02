The Voice of Greece: Απόψε live ο μεγάλος τελικός

Άλλος ένας κύκλος του μουσικού διαγωνισμού, φτάνει στο τέλος και εννέα διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης φωνής της Ελλάδας στον τελικό του The Voice, απόψε σε απευθείας μετάδοση στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.



Η Δούκισσα Νομικού θα υποδεχτεί τα ταλέντα στη σκηνή του The Voice of Greece.



Οι τέσσερις coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς μοιράζονται την ίδια προσδοκία να δουν έναν διαγωνιζόμενο από τη δική τους ομάδα να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της χρονιάς.



Από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στον μεγάλο τελικό θα δούμε τους ...

