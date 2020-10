Το GNTM επιστρέφει απόψε στις οθόνες μας και όπως κάθε φορά Στη φωλιά των Κου Κου έπαιξε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο που θα δούμε το βράδυ.



Απόψε, για τις ανάγκες της φωτογράφησης, τα μοντέλα θα χωριστούν σε ζευγάρια και θα διαφημίσουν τα γυαλιά και τα ρολόγια που περιλαμβάνονται στο concept. Ο Σήφης Φαραντάκης και η Μαρινέλα Ζύλα έρχονται κοντά, πάρα πολύ κοντά…



Γύρω τους σχηματίζονται καρδούλες και όλοι το παρατηρούν και το σχολιάζουν… Love is in the air! ...

