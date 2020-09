My Style Rocks: Αυτό είναι το νέο πρόσωπο που μπαίνει στο παιχνίδι

Νέο πρόσωπο θα δουν οι τηλεθεατές στους δέκτες του να μπαίνει στο My Style Rocks το απόγευμα της Δευτέρας. Ο λόγος για την 39χρονη Τζένη Γεωργιάδου η οποία αν και ζει στη Σουηδία προσγειώθηκε στο πλατό του διαγωνισμού μόδας του ΣΚΑΪ προκειμένου να πειραματιστεί με το στιλ και την εμφάνιση της.



Το βιογραφικό της Τζένης Γεωργιάδου



Η Τζένη ζει στη Σουηδία και ασχολείται με τη διακόσμηση βιτρινών. Έρχεται συγκεκριμένα από τη Στοκχόλμη μόνο για το... My Style Rocks. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 14 της χρόνια, ενώ η μόδα και το styling, της κέντρισαν το ενδιαφέρον από μικρή ηλικία. Είναι κατά του body shaming και θεωρεί πως η μόδα συνδέεται στενά με την ψυχολογία της γυναίκας. Το μεγάλο της όνειρο είναι να κάνει art direction και costume design σε ελληνικά μουσικά βίντεο clip, γιατί αγαπάει την ελληνική μουσική αλλά και γιατί θεωρεί ότι από αυτό τον χώρο λείπει η γυναικεία αισθητική. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ασχολείται και με το hair styling. Στο My Style Rocks έρχεται να αποδείξει, όπως δηλώνει, πως μια γυναίκα σε όποια ηλικία και να είναι δεν θα πρέπει να φοβάται να πειραματιστεί με το στιλ και την εμφάνισή της.



Φήμες για αποχώρηση – βόμβα της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου



Χωρίς καμία αμφιβολία είναι από τις πιο εκρηκτικές παίκτριες που πέρασαν απ’ όλους τους κύκλους του My Style Rocks, και σίγουρα η «σταρ» του νέου κύκλου. Ο λόγος για την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία – αν μη τι άλλο – με τον έντονο χαρακτήρα της, τις κόντρες της με την επιτροπή (και δη με τον Στέλιο Κουδουνάρη), τους καβγάδες με τις συμπαίκτριές της και τις στιλιστικές της επιλογές δίνει άλλο νόημα στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ.



Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του Open «Καλοκαίρι #Not» ανέφεραν πως τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μία φήμη πως η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποχώρησε από το My Style Rocks, οικειοθελώς και μετά από έναν έντονο τσακωμό που είχε με τον Κουδουνάρη.



«Έχω πληροφορίες, παιδιά, πως η Ευρυδίκη τσακώθηκε με τον Στέλιο Κουδουνάρη έντονα, είχαν μια έντονη διαφωνία, τον έστειλε κάπου που δεν έπρεπε να τον στείλει και αποχώρησε. Οι πληροφορίες μας αυτά λένε για την αποχώρηση της Ευρυδίκης» σημείωσε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Μαίρη Αργυριάδου.



«Αποχώρησε από το Gala του My Style Rocks γιατί της ασκήθηκε μια έντονη κριτική για το ρούχο που επέλεξε» πρόσθεσε.



Στη συνέχεια, όπως έδειξαν στην ίδια εκπομπή, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στα social media και μετά από σχόλιο follower χρησιμοποίησε παρελθοντικό χρόνο για την παρουσία της στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ.