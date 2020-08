Το τέλος του La Casa de Papel έφτασε - Και δεν θα είναι αίσιο για όλους

Οι θιασώτες της ισπανικής σειράς του Netflix, La Casa De Papel προετοιμάζονται για το φινάλε της σειράς



To La Casa de Papel, η σειρά-φαινόμενο που κατέκτησε όλο τον κόσμο μέσα από το Netflix, ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Deadline η επόμενη, πέμπτη σεζόν, θα είναι και η τελευταία για το «La Casa De Papel».



Με μια φωτογραφία που δείχνει στο έδαφος, σπασμένη και σκονισμένη, την εμβληματική μάσκα του Νταλί, ο επίσημος λογαριασμός του Netflix έγραψε: «Το "La Casa De Papel" φτάνει στο τέλος του. Μέρος 5ο».

THE HEIST COMES TO AN END



PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff