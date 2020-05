Πρόταση - βόμβα για τον αντικαταστάτη της Άσπας Τσίνα στο J2US

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ασπα Τσίνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Just The 2 of Us, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Η τραγουδίστρια επικαλέστηκε λόγους υγείας και ξεκαθάρισε ότι η τελευταία της εμφάνιση θα ήταν στο επεισόδιο του Σαββάτου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Ευτυχείτε» αυτές τις ημέρες η παραγωγή ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη της Άσπας, ο οποίος θα γίνει ζευγάρι με τον Μάριο Πρίαμο και θα χαρίσει στο κοινό ωραίες, μουσικές στιγμές. Η Κατερίνα Καινούργια αποκάλυψε ότι τη θέση της Άσπας θα πάρει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι το περασμένο Σάββατο μαζί με τη Χριστίνα Βραχάλη.



«Υπάρχει μία πρόταση "βόμβα" που έκανε η εταιρεία παραγωγής προς το βρετανικό κανάλι, BBC, το οποίο έχει και τα δικαιώματα του παιχνιδιού. Οι υπεύθυνοι του OPEN δεν θέλουν να είναι γυναίκα παρτενέρ, αλλά να είναι άντρας μαζί με τον Πρίαμο. Και θα είναι ο Γιώργος Λιβάνης», ανέφερε η παρουσιάστρια του OPEN.



Βίκυ Κάβουρα: «Η Άσπα Τσίνα είναι άρρωστη, μάτωσε η καρδιά μου»



Το πρωί της Δευτέρας, 25 Μαΐου, η συμπαρουσιάστρια του Νίκου Κοκλώνη στο «Just The 2 of Us», Βίκυ Κάβουρα, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της αποχώρησης της Άσπας Τσίνα από το σόου του OPEN. «Δεν έφυγε για τους καβγάδες, που δεν ήταν καβγάδες, αλλά κάποιες διαφωνίες που είχε η Άσπα. Δεν τίθεται θέμα συμπάθειας ή όχι. Επειδή μιλήσαμε όταν τελείωσε το επεισόδιο, η Άσπα ήταν πολύ ταλαιπωρημένη. Είναι άρρωστη, μάτωσε η καρδιά μου. Όταν τίθεται θέμα υγείας δεν σκεφτόμαστε αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Εγώ κατάλαβα προχθές ότι έχει θέμα υγείας. Την είδα ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Της στέλνω όλη μου την αγάπη και να γίνει καλά σύντομα».