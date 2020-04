Τι θα δούμε τον Απρίλιο στο Netflix. Οκτώ προτάσεις

Οι ώρες που περνούμε στον καναπέ του σπιτιού μας στην περίοδο καραντίνας στην οποία βρισκόμαστε, είναι πολλές. Ευτυχώς, υπάρχουν προτάσεις για να διασκεδάσουμε και αυτές προέρχονται κυρίως από τις πλατφόρμες streaming. Στο Netflix υπάρχουν πολλές επιλογές και ο Απρίλιος είναι γεμάτο σειρές που αγαπήσαμε και επιστρέφουν για νέες σεζόν, όπως επίσης και νέες παραγωγές της πλατφόρμας.



Παρακάτω, συγκεντρώσαμε το περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από σήμερα, Τετάρτη.



Σειρές



«Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 4» (La Casa de Papel 4) - Διαθέσιμο από τις 3 Απριλίου



Περιγραφή:



Η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix επιστρέφει για την τέταρτη σεζόν. Κι ενώ δεν έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες πληροφορίες για το σενάριο της νέας σεζόν, γνωρίζουμε ότι η ιστορία θα συνεχιστεί από εκεί που τελείωσαν τα γεγονότα του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης. Η τέταρτη σεζόν θα εστιάσει περισσότερο στους χαρακτήρες παρά στη δράση, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Nextalerts.



Σκηνοθεσία: Αλεξ Πίνα



Πρωταγωνιστούν οι: Αλβαρο Μόρτε, Ιτσιάρ Ιτούνιο, Ούρσουλα Κορμπερό, Πέδρο Αλόνσο, Αλμπα Φλόρες





«Παρτ’ο Αλλιώς Σεζόν 2» (After Life) - Διαθέσιμο από τις 24 Απριλίου



Περιγραφή



To «After Life» και ο Ρίκι Ζερβέ επιστρέφουν. Στη δεύτερη σεζόν, παρόλο που εξακολουθεί να θρηνεί για τη γυναίκα του, ο Τόνι προσπαθεί να γίνει καλύτερος φίλος για τους γύρω του.



Σκηνοθεσία: Ρίκι Ζερβέ



Πρωταγωνιστούν οι: Ρίκι Ζερβέ, Τομ Μπασντεν, Νταϊάν Μόργκαν, Ντέιβιντ Μπράντλεϊ



«Εδεσε το Γλυκό Σεζον 4» (Nailed It Season 4) - Διαθέσιμο από την πρώτη Απριλίου



Περιγραφή



Να ψήσουμε ή να μην ψήσουμε; Το ριάλιτι μαγειρικής «Εδεσε το Γλυκό» επιστρέφει για τέταρτη σεζόν και είναι πιο απολαυστικό από ποτέ. Η τέχνη της αποτυχίας, όλη μέρα, κάθε μέρα.



«The Midnight Gospel» - Διαθέσιμο από τις 20 Απριλίου



Περιγραφή



Η σειρά κινουμένων σχεδίων ακολουθεί ένα ταξίδι στο γαλαξία και «μιλά» για το νόημα της ζωής. Το The Midnight Gospel είναι εμπνευσμένο από συνεντεύξεις του podcast “Duncan Trussell Family Hour”.



Σκηνοθεσία: Κέβιν Σμιθ





Never Have I Ever - Διαθέσιμο από τις 27 Απριλίου



Περιγραφή



Η ιστορία ενηλικίωσης παρουσιάζει τη ζωή μιας Ινδοαμερικανής έφηβης πρώτης γενιάς, εμπνευσμένη από την παιδική ηλικία της ηθοποιού, κωμικού, σεναριογράφου Μίντι Κάλινγκ.



Δημιουργοί: Λανκ Φίσερ, Μίντι Κάλινγκ





Ταινίες



«Κόφι και Καρίμ» (Coffee & Kareem) - Διαθέσιμο από τις 3 Απριλίου



Περιγραφή



Στην τολμηρή κωμωδία με μπάτσους ”Κόφι και Καρίμ”, ο δωδεκάχρονος Καρίμ Μάνινγκ προσλαμβάνει έναν εγκληματία για να εκφοβίσει τον νέο φίλο της μαμάς του, τον αστυνομικό Τζέιμς Κόφι. Αλλά τα πράγματα γυρίζουν μπούμερανγκ, αναγκάζοντας τον Κόφι και τον Καρίμ να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σωθούν από τον πιο αδίστακτο ναρκοβαρόνο του Ντιτρόιτ.



Σκηνοθεσία: Μάικλ Ντάουζ





«Tigertail» - Διαθέσιμο από τις 10 Απριλίου



Περιγραφή



Ένας Ταϊβανέζος εργάτης αφήνει την πατρίδα του και ψάχνει για νέες ευκαιρίες στην Αμερική, όπου δυσκολεύεται να εγκλιματιστεί, προσπαθώντας να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και τις νέες ευθύνες.



Σκηνοθεσία: Αλαν Γιανγκ





«Ο Επόμενος Superstar του WWE» (The Main Event) - Διαθέσιμο από τις 10 Απριλίου



Περιγραφή



Με τη βοήθεια της δύναμης που του δίνει μια μαγική μάσκα, ένας νεαρός φαν του WWE θα αναστατώσει το ρινγκ όταν αντιμετωπίσει έναν τρομακτικό αντίπαλο.



Σκηνοθεσία: Τζει Καρας