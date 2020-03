Κορονοϊός - Just The 2 Of Us: Αναστέλλονται τα γυρίσματα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Το Just the 2 of Us αναστέλλει προσωρινά τα γυρίσματά του βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία όλων μας! #Μένουμε_σπίτι και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε ξανά κοντά σας! •••••••••••••••••••••••••••••••••• #j2us #menoumespiti

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just the Two Of Us Official (@j2us_gr) στις16 Μάρ, 2020 στις 9:44 πμ PDT