7 σειρές για να γεμίσεις τον χρόνο σου την περίοδο της Καραντίνας

Είσαι από τους τυχερούς που μπορούν να δουλέψουν από σπίτι για τις επόμενες εφτά μέρες, δύο εβδομάδες ή όσο τέλος πάντων κρατήσει αυτή η προσπάθεια περιορισμού των κρουσμάτων κορονοϊού.



Είσαι από τους ακόμα πιο τυχερούς που ο τομέας στον οποίο εργάζονται πρακτικά υπολειτουργεί αυτές τις ημέρες. Αυτό σημαίνει άπλετος ελεύθερος χρόνος. Πώς θα τον γεμίσεις; Σίγουρα και με σειρές. Άλλωστε, όπως είπε εν είδει αστεϊσμού σε έναν μονόλογό του ο Τζίμι Κίμελ, μια θεωρία συνωμοσίας λέει ότι ο ιός προκλήθηκε από το Netflix για να καθηλώσει τους θεατές στην πλατφόρμα του.



Στη λίστα που φτιάξαμε με σειρές για να δεις αυτές τις ημέρες της καραντίνας, υπάρχει τριπλή συμμετοχή του Netflix, αλλά υπάρχει και HBO και Amazon. Σίγουρα δεν μπορείς να τις διαλέξεις όλες. Δύο-τρεις απ΄αυτές όμως θα κάνουν δουλειά. Ο κανόνας είναι απλός για την επιλογή: να μην είναι πάνω από 4 σεζόν, να είναι δηλαδή η καταληκτική τους η 4η σεζόν, και να μην είναι σειρές που κρατάνε όλο τον χρόνο.

Elite



Είναι η πιο εύκολη και προφανής επιλογή. Η τρίτη σεζόν μόλις κυκλοφόρησε στο Netflix και μπορείς να βγάλεις άνετα ένα διήμερο. Συνολικά μιλάμε για 24 επεισόδια με μέσο όρο διάρκειας τα 50 λεπτά, οπότε αν είσαι από τους εκπαιδευμένους binge watchers, ένα διήμερο είναι αρκετό. Η πρώτη σεζόν ήταν πολύ καλή, η δεύτερη σεζόν στάθηκε λίγο χαμηλότερα, η τρίτη ελπίζουμε πως θα επαναφέρει τον πήχη. Σίγουρα πάντως ως σειρά έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη και δυναμική σε σχέση με το Casa de Papel. Ναι, το είπαμε αυτό και χωρίς να ντρεπόμαστε.



Succession



Σε ένα διάστημα μιας τηλεοπτικής σεζόν θα ακούσεις για πολλές σειρές ότι είναι πολύ καλές, θα σου πουν αρκετοί φίλοι για πάνω από μία σειρές ότι τους ξετρέλαναν. Στην πραγματικότητα όλες ξεθωριάζουν και αντικαθίστανται πολύ εύκολα από την κάθε επόμενη σειρά. Με το Succession κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιο δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, αλλά έχει 3-4 φορές μεγαλύτερη δυσκολία. Πρόκειται για μια σειρά με πολλές υποψηφιότητες σε Emmy και Χρυσές Σφαίρες, βρίσκεται στην δεύτερη σεζόν της και αποτελεί προϊόν HBO, κάτι που εγγυάται ποιότητα. 20 επεισόδια των 45-50 λεπτών είναι επαρκής συνδυασμός για ένα ακόμα διήμερο, ίσως και τριήμερο, καθώς απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή “κατανάλωσης” σε σχέση με το Elite.



Westworld



Εδώ μιλάμε για βαρύ χαρτί. Όχι μόνο γιατί είχε μια πρώτη σεζόν που αποτέλεσε μνημείο μυθοπλασίας, αλλά γιατί κάθε σεζόν έχει μια τέτοια ανατροπή, ένα τέτοιο παιχνίδι με τον χρόνο και τα πρόσωπα, ώστε δεν θα μπορούσες με τίποτα να την αντέξεις σε κανονική ροή ζωής. Με την τρίτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στο HBO το βράδυ της Κυριακής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την βάλεις μπρος ακόμα και μέσα στο ΣΚ.



Δύο σεζόν των 20 επεισοδίων συνολικά, με πολύπλοκη και δαιδαλώδη δομή, συνιστούν μια εποποιία για το είδος της φουτουριστικής δυστοπίας και δεν θα βρεις άλλη ευκαιρία να συνδεθείς με τη σειρά. Στην τρίτη σεζόν που ξεκινάει μπαίνει στο καστ και ο Άαρον Πολ από το Breaking Bad και δείχνει λιγότερο δυσνόητη, οπότε άπαξ και “βρεθείς” με το κόνσεπτ, τότε τίποτα δεν σε σταματά.



Goliath



Μέχρι να δούμε τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον στο Fargo, ήταν απλά ένας τίμιος ηθοποιός. Από κει και μετά έγινε από τους πολύ αγαπημένους μας και το Goliath είναι στημένο όλο πάνω του. Με τρεις ισάξιες σεζόν που σε κάνουν να κολλήσεις χωρίς να το πάρεις χαμπάρι (λάθος συνδυασμός λέξεων εδώ), τα 24 επεισόδια ίσως σου φανούν και λίγα. Εναλλακτικά, μπορείς και να πιάσεις όλο το Fargo, το οποίο ετοιμάζει με τη σειρά του την 4η σεζόν. Μπίλι Μπομπ Θόρντον να είναι κι όπου και να βρίσκεται, καλώς να ορίσει.



Kingdom



Οκ, καλές οι σειρές με κάμποσες σεζόν που προσφέρουν ευρύ πεδίο για να αναπτυχθούν αρκετοί χαρακτήρες, όμως κάποιες φορές δεν θες μια σχέση που να επιμηκύνεται και να σέρνεται. Θες να κάνεις μια…ξεπέτα. Το Kingdom βέβαια είναι ξεπέτα μόνο σε επίπεδο διάρκειας, αφού πρόκειται για μια μίνι σειρά 6 επεισοδίων. Είναι όμως από τη Νότιο Κορέα και αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας. Τώρα που έμαθες τον Μπονγκ Τζουν-Χο και τον Παρκ Τσαν-Γουκ, συνέχισε την πολιτισμική σου εξάπλωση. Θα την βρεις στο Netflix.



Billions



Το πάθος μας για το ντουέτο Τζιαμάτι-Λιούις το είχε εκφράσει ένας συντάκτης μας πριν ένα χρόνο περίπου σε τούτο εδώ το πόνημα. Ευρισκόμενο πλέον στην 4η σεζόν του, το Billions δεν είχε ούτε στιγμή που να μας κούρασε. Αν έχεις και Cosmote TV, τότε δεν χρειάζεται να κουραστείς. Τώρα κιόλας που έχει μετατραπεί το on demand σε πρότυπα streaming πλατφόρμας, μπορείς να την βάλεις στα αγαπημένα σου. Απλώς, η συγκεκριμένη σειρά αριθμεί ήδη 48 επεισόδια, οπότε αν την ξεκινήσεις, βγάζεις οριακά το τέλος της εβδομαδιαίας καραντίνας. Κάνε τα χρονικά κουμάντα σου. Και τα κομάντα σου.



The Good Place



Επειδή πολύ το βαρύναμε, υπάρχει χώρος για μια κωμωδία. Το The Good Place είναι ένα από τα λίγα sitcom που ξεκίνησαν σε αυτή τη δεκαετία και αντέχουν με άνεση. Το είδος δεν διάγει και τις πιο ηλιόλουστες ημέρες του, με σαφή εξαίρεση τα animation sitcom, όμως το Good Place διαθέτει μια πρώτη ύλη που είναι ασυναγώνιστη. Κι αυτή αφορά το πρωταγωνιστικό δίδυμο, δηλαδή την τρομερή Κρίστεν Μπελ και τον Τεντ Ντάνσον. Τρεις σεζόν, 37 επεισόδια, θα την βρεις στο Netflix, κι ενώ φέτος παίχτηκε η 4η και τελευταία σεζόν, που δεν είναι ακόμα στην πλατφόρμα.

