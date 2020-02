Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αυτός θα είναι ο παρτενέρ της στο "Just the 2 Of Us"

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, θα είναι στους celebrities που θα τραγουδήσουν στο "Just The 2 Of Us".

"Εγώ τραγουδάω χάλια και το ξέρω. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου όμως πιστεύει ότι τραγουδάει πολύ ωραία και για αυτό φαντάζομαι θα είναι στο “Just The 2 Of Us”. Ο επαγγελματίας τραγουδιστής ο οποίος θα βρίσκεται στο πλευρό της θα είναι ο Χρήστος Ζωτιάδης.

Ο Χρήστος είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή της Κωνσταντίνας. Ήμασταν μαζί τότε στο «Σπίτι μου σπιτάκι μου» και είχαν έρθει με το τότε συγκρότημα του και είχαν γνωριστεί. Είναι αυτός Φαίη που ήθελε να τραγουδήσει ημίγυμνος μπροστά σου", αποκάλυψε η Νάνσυ Παραδεισανού στο Πρω1νό.