My Style Rocks: Παίκτρια-φαβορί αποχώρησε οικειοθελώς

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη εβδομάδα του My Style Rocks, είχαμε άλλη μια οικειοθελή αποχώρηση.



Ο λόγος για την Αμίνα Χακίμ, η οποία ήταν από τις παίκτριες που είχε ξεχωρίσει και κέρδιζε τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές της επιλογές. Μάλιστα, θεωρούνταν και φαβορί. Την ανακοίνωση έκανε στο σημερινό επεισόδιο, η παρουσιάστρια του My Style Rocks, Κατερίνα Στικούδη.





«Πριν ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μας μέρος, να σας ενημερώσω ότι η Αμίνα Χακίμ δε θα είναι σήμερα μαζί μας, για δικούς της προσωπικούς της λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Την αποχώρησή της από το My Style Rocks, είχε αποκαλύψει η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ενώ μετά από λίγες μέρες είπε πως η Αμίνα Χακίμ θα επιστρέψει στο παιχνίδι!



Να θυμίσουμε ότι ενώ το My style Rocks δεν έχει ακόμα ξεκινήσει καλά-καλά, έχουμε ήδη άλλη μια οικειοθελή αποχώρηση, αυτή της Λένας Χαριζόπουλος.