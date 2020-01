Διατηρεί στον «αέρα» και το One Channel μαζί με το MEGA ο Μαρινάκης!

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μη διακόψει τη λειτουργία του διαδικτυακού ONE Channel και να παίξει σε... διπλό ταμπλό παιχνίδι!



Αν και πολλοί θεωρούσαν ότι η λειτουργία του One Channel θα ανασταλεί, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποφασίσει να παίξει παιχνίδι σε διπλό ταμπλό.



Αυτό σημαίνει ότι θα κρατήσει on air το κανάλι, έχοντας στόχο να συνεχίσει να μεταδίδει πρόγραμμα διαδικτυακά και μέσω συνδρομητικών πλατφορμών, με 24ωρη ενημερωτική ροή.



Αυτό θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να διεκδικήσει και θεματική άδεια, όταν αυτές θα προκηρυχθούν, και έτσι να γίνει ακόμη πιο δυνατός στον μιντιακό κόσμο.



Να σημειωθεί ότι MEGA και One δεν θα έχουν καθόλου κοινό πρόγραμμα, όπως αρχικά είχε ακουστεί.



Η δομή και το δυναμικό τους θα είναι διαφορετικά και θα ακολουθείται διαφορετική γραμμή πλεύσης.







Πηγή: reader.gr