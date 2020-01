Η Ειρήνη Καζαριάν κατακεραυνώνει το GNTM 2: Επαθα σοκ, ήταν άδικο

Την Ειρήνη Καζαριάν είχε καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης στο The 2Night Show ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Η ίδια δεν δίστασε να σχολιάσει το φιάσκο στο οποίο κατέληξε ο τελικός του GNTM 2, και αποκάλυψε ποια παίκτρια θεωρεί ότι αδικήθηκε πολύ.



«Στην αρχή όταν άκουσα το αποτέλεσμα σοκαρίστηκα όπως όλοι μας. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να βγουν και οι τρεις νικήτριες από το να βγουν δύο. Αδικήθηκε η Κέισι. Δε ξέρω».



Παράληλα, η Καζαριάν δήλωσε ότι θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το μόντελινγκ, μετά την ενασχόλησή της με την υποκριτική, για την οποία δέχτηκε σφοδρή κριτική:



«Τώρα θέλω να ασχοληθώ με το μόντελινγκ, γιατί έχει και ημερομηνία λήξεως. Η αλήθεια είναι πως αν ασχολούμουν με την υποκριτική τώρα δε θα έδινα όλη μου τη δύναμη και την ενέργεια. Θέλω να το κάνω όταν νιώσω έτοιμη, να είμαι πιστή σε αυτό που κάνω» τόνισε η Ειρήνη Καζαριάν.



Αμέσως μετά τον επεισοδιακό τελικό του GNTM η Καζαριάν είχε γράψει για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι:



«Να πω ένα μεγάλο μπράβο στις νικήτριες αλλά και σε όλες τις διαγωνιζόμενες. Ξέρω πως δεν είναι τόσο εύκολο όσο γένεται και κυρίως στις φιναλίστ. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε μια νίκη όμως με αυτό που συνέβη καταλαβαίνουμε πως θα είναι όλες νικήτριες αλληλέγγυα, no matter what. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλες. Απολαύστε την νίκη σας μωρά. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σας».