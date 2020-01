My Style Rocks: Η παίκτρια που εκνεύρισε την Έλενα Χριστοπούλου

Την πρώτη θέση στοχεύει Αμίνα Χακίμ από τον Βόλο πήγε στο My Style Rocks και γι' αυτό επιδιώκει να δημιουργήσει τα πιο εκκεντρικά looks ώστε να καταφέρει να είναι η νικήτρια του show!



«Πάω για brunch. Είμαι μάνατζερ σε πρακτορείο μοντέλων και πάω να συναντήσω την Άννα Γουίντορ, την διευθύντρια της αμερικανικής Vogue», είπε η Αμίνα για την πρώτη της εμφάνιση στο My Style Rocks.



Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου της έβαλε 2, τονίζοντας πως «δεν πας με αυτή την τσάντα να συναντήσεις την διευθύντρια της Vogue».



«Εγώ που είμαι και… τσαντάς γιατί σχεδιάζω τσάντες, η τσάντα αυτή μου αρέσει πολύ. Κι έχουν κάνει λάθος οι συμπαίκτριές σου που δεν τους αρέσει η τσάντα», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς και της έβαλε 3.



«Δεν μου αρέσουν αυτά τα σκουλαρίκια με αυτόν τον φιόγκο. Το πανωφόρι μου αρέσει πολύ, όπως επίσης και η τσάντα. Έχω αρχίσει και σχεδόν εκνευρίζομαι με τις ζώνες με αυτό το δέσιμο. Το βλέπω παντού και με έχει κουράσει», είπε η Έλενα Χριστοπούλου και της έβαλε 2.