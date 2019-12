GNTM: Χαμός με την "ανακοίνωση" επανάληψης του μεγάλου τελικού

Φούντωσε και πάλι το «θρίλερ» του τελικού του GNTM μετά τον σάλο που ξέσπασε για την ψηφοφορία που δεν έγινε ποτέ. Και αυτό γιατί έγινε viral στο διαδίκτυο μία υποτιθέμενη επιστολή – δελτίο Τύπου του Star που αναφέρει πως ο τελικός θα επαναληφθεί στις 3 Ιανουαρίου, με τη μόνη διαφορά πως αυτή τη φορά το κοινό θα ψηφίζει μέσω μηνυμάτων και κλήσεων.

Σύμφωνα με την «επιστολή» η όλη διαδικασία θα επαναλαμβανόταν προκειμένου να υπάρξει μία νικήτρια. Εκείνη που θέλει ο κόσμος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο το κανάλι, ουδέποτε το γραφείο Τύπου απέστειλε κάτι τέτοιο, με τον σταθμό να υποστηρίζει πως πρόκειται για κάποιο κακόγουστο αστείο ανθρώπου που ουδεμία σχέση έχει με το κανάλι ή την παραγωγή του ριάλιτι.

Κάπως έτσι, το Star ξεκαθαρίζει πως το αποτέλεσμα έχει ως έχει και οι νικήτριες είναι και θα παραμείνουν δύο...

Δείτε την υποτιθέμενη επιστολή του Star

Η «ετυμηγορία» της Tyra Banks

Η Tyra Banks, αφού είχε συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία για τον ελληνικό τελικό ξαναχτύπησε με ένα νεώτερο tweet:

«Διάβασα τα σχόλια και τώρα έχω διαμορφώσει μια γενική άποψη. Προς τους φανατικούς (τηλεθεατές): Καταλαβαίνω ότι σας «τη σπάει» όταν έχετε επενδύσει να το παρακολουθήσετε και συμβαίνει όλο αυτό. Είναι…ΝΑ ΠΑΡΕΙ!!!

Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι ακούσατε όσους το παρακολουθούν φανατικά και θα δουλέψετε παραπάνω για να αποφύγετε να συμβεί ξανά στο μέλλον».

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like...DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care. — Tyra Banks (@tyrabanks) December 20, 2019