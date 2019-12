Τελικός GNTM 2: Νικήτριες η Κάτια και η Άννα-Μαρία. Όλα όσα έγιναν

Tο πολυσυζητημένο ριάλιτι μόδας GNTM 2, μετά από περίπου τρεις μήνες και έχοντας δώσει κάποιες κορυφαίες τηλεοπτικές στιγμές, έριξε επισήμως αυλαία το βράδυ της Πέμπτης με μια μεγάλη ανατροπή, η οποία ωστόσο προκάλεσε εκτός από έκπληξη και οργή στα social media. Για πρώτη φορά αναδείχθηκαν δύο χρυσές νικήτριες - η Κάτια Ταραμπάνκο και η Άννα-Μαρία Ηλιάδου - και αυτό γιατί η ψήφος του κοινού ακυρώθηκε και προσμετρήθηκε μόνο η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, που είχε δώσει στις δύο καλλονές ισοβαθμία.



Εμφανώς αμήχανη, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε ότι 500.000 άνθρωποι μπήκαν στην επίσημη ιστοσελίδα να ψηφίσουν για την τελική νικήτρια του GNTM 2, με συνέπεια το σύστημα να καταρρεύσει. Και εφόσον το σύστημα κατέρρευσε, η ψήφος - γνώμη των δεκάδων αυτών χιλιάδων τηλεθεατών (και πολλών ακόμη που δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο υπό κατάρρευση σύστημα) δεν ελήφθη υπόψιν στην τελική βαθμολογία. Όπως φαίνεται δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει καν καταμέτρηση των ψήφων.





Αναμφίβολα η ψήφος του κοινού θα έδινε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στην παίκτρια εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις και θα αναδείκνυε μόνο μία νικήτρια. Εάν είχε συμπεριληφθεί υπόψη στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είχε φέρει και μια απόλυτη ανατροπή, δεδομένου ότι η αδικημένη τρίτη φιναλίστ Κέισι Μίζιου ήταν μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τις Ταραμπάνκο - Ηλιάδου. Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν δημοφιλής, μπορεί να είχε αναδειχθεί εκείνη το επόμενο top model της Ελλάδας... Σίγουρα πάντως δεν θα υπήρχε ισοπαλία.



Η κατάρρευση του συστήματος προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο την οργή των χρηστών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν το γεγονός και έκαναν λόγο για στημένα αποτελέσματα

Για πρώτη φορά είχαμε δύο νικήτριες στο GNTM και έτσι η Κάτια και η Άννα-Μαρία μοιράστηκαν τα 50.000 ευρώ. Επίσης, κερδίζουν ένα εξώφυλλο στο Madame Figaro, ένα συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων Place Models στο Αμβούργο, καθώς και ένα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την εταιρεία καλλυντικών Dust and Cream.



Η Κέισι Μίζιου, η Κάτια Ταραμπάνκο και η Άννα - Μαρία Ηλιάδου υπήρξαν το Top 3 του φετινού GNTM, τα κορίτσια που κατάφεραν μετά από πολλές απαιτητικές δοκιμασίες και ύστερα από τις δύσκολες φωτογραφίσεις των ημιτελικών στο Μιλάνο, να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Στον φαντασμαγορικό τελικό οι κριτές έβαλαν τα καλά τους και το πιο όμορφο χαμόγελό τους, ενώ έδωσαν το "παρών" όλες οι παίκτριες του GNTM 2, κορίτσια που έχουμε να δούμε από το πρώτο επεισόδιο του ριάλιτι μόδας. Όλες ήταν στο πλευρό των φιναλίστ για να τις στηρίξουν και να γιορτάσουν μαζί τη νίκη των συμπαικτριών τους.



Στο μεταξύ, η Άννα-Μαρία, η Κάτια και η Κέισι ετοίμασαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές των κριτών γεγονός που τους έκανε να σκάσουν στα γέλια!



Επίσης, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υπήρξε και μια δήλωση που σχολιάστηκε αρκετά, η οποία αφορούσε στη φιλία της Μαρτίνας με την Κάτια. Συγκεκριμένα, η Κάτια δήλωσε on air πως της έλειψαν οι "τέσσερις" φίλες της από το παιχνίδι και όταν ρωτήθηκε αν είναι και η Μαρτίνα μέσα σε αυτές, είπε όχι. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στις πρώην παίκτριες του GNTM 2 και στους τηλεθεατές, καθώς όλοι θυμούνται το ότι έκαναν πολλή παρέα και πως αποτελούσαν τις FF.

Το highlight της βραδιάς



Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή του τελικού, την οποία σχολίασαν ιδιαίτερα οι τηλεθεατές, ήταν η πρόταση γάμου που έκανε on air στην Κάτια ο σύντροφός της στην τελευταία δοκιμασία του τελικού.



Ο Γιάννης Χαλβατζής είπε στο αφτί της συντρόφου του πως δεν ξέρει αν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά έχει ένα κουτάκι στην τσέπη του που είναι δικό της. Η Κάτια αγχώθηκε και μετά από επίμονες προσπάθειες να μάθει τι έχει στο μυαλό του, εκείνος την ρώτησε αν θα ήθελε να τον παντρευτεί ή τουλάχιστον να το σκεφτεί. Η Κάτια τα "έχασε" και του είπε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουν, ότι βρίσκεται στον τελικό και ότι έχει άλλη μια μεγάλη δοκιμασία μπροστά της.



Η είδηση της πρότασης γάμου είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικές μέρες, ωστόσο, ο Γιάννης Χαλβατζής είχε διαψεύσει την πρόταση γάμου, λέγοντας ότι απλώς της έκανε δώρο ένα δαχτυλίδι. Τα πλάνα, τελικά, έδειξαν πως η πρόταση γάμου όντως έγινε.

Οι δοκιμασίες και οι βαθμολογίες



Οι τρεις φιναλίστ πέρασαν από τρεις διαφορετικές δοκιμασίες στον μεγάλο τελικό, στις οποίες φωτογράφος ήταν ο Δημήτρης Σκουλός, και βαθμολογήθηκαν για αυτές.



Στην πρώτη δοκιμασία τα τρία κορίτσια κλήθηκαν να αναδείξουν σε φωτογράφιση στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα πανάκριβα κοσμήματα, ενώ φορούσαν μόνο ένα λευκό μπουρνούζι. Τα κορίτσια έπρεπε να έχουν το ύφος ντίβας και να ποζάρουν, ενώ τους έβαφαν τα νύχια και τις χτένιζαν.



Στην εν λόγω δοκιμασία η Άννα - Μαρία πήρε 10 και από τους τέσσερις κριτές, η Κέισι πήρε 8 από τον Μπράτη και 9 από την Καγιά, τον Σκουλό και την Παπαγεωργίου, ενώ η Κάτια πήρε 9 και από τους τέσσερις κριτές.





Στη δεύτερη δοκιμασία οι τρεις φιναλίστ πόζαραν με υπέροχα, αστραφτερά φορέματα σε ένα μεγάλο, γκλαμουράτο πάρτι ως τα απόλυτα "party girls". Στο πλάνο του πάρτι ήταν, μάλιστα, και η Έλενα μαζί με την Ζενεβιέβ, οι οποίες κάθονταν σε ένα τραπέζι. Τα κορίτσια το διασκέδασαν πραγματικά και ήταν καταπληκτικές.



Σε αυτή τη δοκιμασία η Άννα - Μαρία πήρε τρία 8 από τους κριτές και ένα 9 από τον Μπράτη, η Κέισι πήρε 10 από τον Μπράτη, 9 από την Παπαγεωργίου, τον Σκουλό και την Καγιά, ενώ η Κάτια πήρε τρία 10 και ένα 8 από τον Μπράτη.





Η τρίτη και τελευταία δοκιμασία ήταν η πιο έντονη και η πιο συγκινητική, αφού τα κορίτσια συνάντησαν τους συντρόφους τους και έπαθαν σοκ, καθώς είχαν να τους δουν πολλούς μήνες και δεν περίμεναν μια τέτοια έκπληξη. Τα κορίτσια φωτογραφήθηκαν με τα αγόρια τους κάτω από την βροχή και έζησαν μια πολύ συναισθηματική εμπειρία, γεμάτη έρωτα και πάθος.



Σε αυτή τη δοκιμασία η Άννα-Μαρία πήρε 10 από την Καγιά, τον Μπράτη και την Παπαγεωργίου και 9 από τον Σκουλό, η Κέισι πήρε τέσσερα 9 από τους κριτές, ενώ η Κάτια πήρε 10 από τον Σκουλό και τον Μπράτη και 9 από την Καγιά και την Ηλιάνα.



Πώς αντέδρασαν στην τελευταία δοκιμασία



Οι τρεις φιναλίστ δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν τους συντρόφους τους.



Η Άννα-Μαρία έβαλε τα κλάματα, καθώς τα "έχασε" όταν είδε τον φίλο της και δεν ήταν ιδιαίτερα ένθερμη, με αποτέλεσμα να τον στεναχωρήσει και μετά να στεναχωρηθεί και η ίδια. Η Άννα - Μαρία δήλωσε στην προσωπική της συνέντευξη στην κάμερα πως δεν φανταζόταν έτσι την μέρα που θα τον έβλεπε και πως δεν ήξερε τι να του πει και πώς να του μεταφέρει τη δυνατή εμπειρία που έζησε μέσα στο παιχνίδι.