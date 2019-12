GNTM – διαρροή: Αυτή προηγείται στον τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τον μεγάλο τελικό του GNTM που θα διεξαχθεί σε λίγες ώρες με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο για τα τρία μοντέλα.

Το αποτέλεσμα θα μεταδοθεί σε ζωνταντή σύνδεση ενώ τα κορίτσια έχουν δώσει τις 3 δοκιμασίες από τις οποίες θα προκύψει η μεγάλη νικήτρια.

Οι τρεις δοκιμασίες που φερνουν τη νίκη

Μέχρι τώρα οι κοπέλες έχουν ενημερωθεί για τη βαθμολογία τους στις δύο πρώτες δοκιμασίες. Στην πρώτη δοκιμασία με τίτλο «The Preparation/Towels», οι υποψήφιες θα ποζάρουν στη σουίτα ενός ξενοδοχείου φορώντας πετσέτες και κοσμήματα, ενώ προετοιμάζονται για μία μεγάλη βραδιά, σε πολυτελή σουίτα ενός ξενοδοχείου.

Στη δεύτερη δοκιμασία με τίτλο «The Party/ Havana Club» το σκηνικό θυμίζει κάτι από κλαμπ της Κούβας του ’30. Η ατμόσφαιρα παλιού Hollywood, τα εκτυφλωτικά φορέματα και η Έλενα Χριστοπούλου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που συμμετέχουν στη λήψη, πλαισιώνουν τις υποψήφιες, οι οποίες είναι ντυμένες με high fashion τουαλέτες και κοσμήματα, ως πρωταγωνίστριες του party, που πρέπει να κλέψουν την παράσταση.

Η τρίτη δοκιμασία με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain» επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: το πάρτι έχει τελειώσει και τα κορίτσια γιορτάζουν τη μεγάλη τους στιγμή, παρέα με τους συντρόφους τους. Χορός στη βροχή, διάχυτος ερωτισμός αλλά και συναισθηματική φόρτιση, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν μαζί με τις πόζες τις τελευταίες εικόνες των κοριτσιών.

Το μοντέλο που προηγείται

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μοντέλο που προηγείται με βραχεία κεφαλή, σύμφωνα με τη βαθμολογία των δύο πρώτων δοκιμασιών, είναι η Κάτια.

Ειδικότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ τηλεοπτικών εκπομπών, η βαθμολογία των κοριτσιών έχει διαμορφωθεί μετά από τις δυο δοκιμασίες, ως εξής: Κάτια 74, η Άννα Μαρία 73 και η Κέισι 72.

Όμως, όλα θα κριθούν από την τρίτη βαθμολογία, αλλά και τη live ψηφοφορία του κοινού.

