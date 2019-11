Η διαφήμιση της μπύρας ΑΛΦΑ που μάς συγκίνησε όλους, στην κορυφή της Ευρώπης

Βραβεύονται η συγκίνηση, η αγάπη, η ανθρωπιά; Ναι. Και όταν μια διαφήμιση καταφέρνει να παντρέψει με αριστοτεχνικό τρόπο τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα με την -κινηματογραφικού επιπέδου- τέχνη του μηνύματος, βρίσκεται δικαίως στην κορυφή της Ευρώπης, αποσπώντας το βραβείο Gold Effie στην κατηγορία Best of the Best Europe / FMCG, στα ευρωπαϊκά βραβεία αποτελεσματικότητας ΕFFIE AWARDS EUROPE.



Σε καθέναν μας έμεινε και κάτι από τη διαφήμιση της μπύρας AΛΦΑ. Πολλοί δακρύσαμε με το εμβληματικό τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και τη μοναδική ερμηνεία του από το Δημήτρη Μητροπάνο.



Άλλοι συγκινηθήκαμε από το ίδιο το μήνυμα:



Δύο άνθρωποι, ένας πατέρας και μια κόρη, που αγαπιούνται βαθιά και αρκεί ένα μικρό βήμα για να το ξαναθυμηθούν, να το ζήσουν με έναν ανεξίτηλο τρόπο για μερικές στιγμές που θα τους σημαδέψουν για πάντα.



Κι εμείς μαζί τους.



Η διαφήμιση, ένα ταινιάκι μικρού μήκους στην πραγματικότητα, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από τη Soho Square Athens, γεμάτη από άρωμα Ελλάδας αλλά και τόσο παγκόσμια ταυτόχρονα, έκλεψε τις καρδιές κοινού και κριτικών, κατέδειξε ότι η διαφήμιση είναι πάνω απ' όλα Τέχνη και ότι το μήνυμα μπορεί να είναι εξίσου ισχυρό με το προϊόν.