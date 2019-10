Πέθανε δημοσιογράφος του BBC σε ηλικία 27 ετών

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η δημοσιογράφος του BBC Hanna Yusuf, στα 27 της χρόνια. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, λέγοντας ότι είναι συγκλονισμένη και βαθιά λυπημένη από τον θάνατό της.

Ο διευθυντής ειδήσεων του BBC, είπε για την δημοσιογράφο «μια ταλαντούχα νεαρή δημοσιογράφος» ενώ παράλληλα ανέφερε πως ο θάνατός της σόκαρε συναδέλφους και ανθρώπους του χώρου.

Η 27χρονη γεννήθηκε στη Σομαλία, το 1992 και έλαβε υποτροφία για το πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εκεί πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην δημοσιογραφία. Μιλούσε 6 γλώσσες, μεταξύ των οποίων αραβικά και σομαλικά.

Η Hanna Yusuf, ήταν εκείνη που ανακάλυψε τις σκληρές συνθήκες εργασίας σε γνωστή αλυσίδα καφέ, ενώ συνεργάστηκε με θύματα σοβαρών εγκλημάτων.

Absolutely heartbroken by this news. Hanna always shone - she was gentle and kind, clever and hardworking. It was a joy watching her career take off after she started out with us at The Pool years ago. My heart goes out to her family and friends. https://t.co/bhk3pfm5j3