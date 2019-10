Οι δυνατοί και οι χαμένοι της τηλεθέασης, πήραν την πρωτιά οι Άγριες Μέλισσες

Σκληρή μάχη για τα νούμερα της τηλεθέασης δόθηκε χθες Τρίτη 01.09.2019 καθώς η prime time αποτελεί πλέον δυνατό χαρτί και «εκτόξευσε» την πρωινή ενημέρωση από την πρωτιά.



Χθες την πρωτιά πήραν οι «Άγριες Μέλισσες» με 30,2% στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών.



Αναλυτικά τα προγράμματα:



Πολύ νωρίς το πρωί



ΣΚΑΪ – Σήμερα: 24%



Αnt1- Καλημέρα Ελλάδα: 21,8%



Alpha- Happy Day: 15,5%



Open – Ώρα Ελλάδος 7:00: 11%



Open – Ώρα Ελλάδος 05:30: 10,2%



ΕΡΤ1- Πρωινή Ενημέρωση: 9,8%



Νωρίς το πρωί



ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι: 25,1%



ΣΚΑΪ- Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα: 18,6%



Αnt1 - To Πρωινό: 16,6%



Open- Ευτυχείτε: 13,1%



Star - Αλήθειες Με Την Ζήνα: 13,1%



Star - Στη Φωλιά των Κου Κου: 11%



Alpha - Εκτός Γραμμής: 9,7%



ΕΡΤ1 - Απευθείας: 5,6%



Μεσημέρι



Star - Shopping Star: 20,1%



ΑΝΤ1- Ρουκ Ζουκ: 20,1%



ΣΚΑΪ – Καλό μεσημεράκι: 17,1%



Alpha - Ελένη: 15,6%



Open - Μεσημεράκι #yes: 3,2%



Ενημέρωση



Ant1 – Ant1 News: 19,6%



Star – Star News: 18%



Alpha – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων: 16,9%



ΣΚΑΪ – Τα νέα του ΣΚΑΪ: 14,6%



Open – Open News: 5,8%



ΕΡΤ1- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων: 4,2%



Prime Time



Star - Greece's Next Top Model: 19,3%



Alpha - Έλα στη θέση μου: 19,2%



ΣΚΑΪ – 8 Λέξεις: 16,4%



Αnt1- Πέτα την φριτέζα: 14,8%



Ant1 – Αν ήμουν πλούσιος: 13,3%



Alpha- Σπίτι είναι: 12,7%



Alpha - Έρωτας μετά: 11,4%



Αργά το βράδυ



Ant1 - Άγριες Μέλισσες: 30,2%



Alpha- Μεσάνυχτα: 19,6%



Ant1 - Football Stories: 9,7%



ΣΚΑΪ - Θα γίνει της Πολυκατοικίας: 7,5%



Τα νούμερα αφορούν στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών