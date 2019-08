S1ngles: Επιστρέφουν με καινούρια επεισόδια

Τον τελευταίο καιρό όλο κι πιο πολλές σειρές που άφησαν εποχή, επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με νέα και ανανεωμένα επεισόδια. Ένα από αυτά τα σίριαλ είναι και η θρυλική σειρά του MEGA «S1ngles».

Μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει κάτι για το remake της σειράς, αλλά μια ανάρτηση του σεναριογράφου Γιώργου Φειδά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Η επιστροφή στην αφετηρία δεν είναι πάντα άσχημη. Όλα εξαρτώνται από το ποσό ωραία είχες περάσει εκεί… #back to #square #ONE #το1είναιοαγαπημένοσμουαριθμός #s1NgLEs #revisited #life is a #game of #cards #lets #play our #best #hand and #see what #happens», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φειδάς.