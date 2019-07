ANT1: Αποχώρηση έκπληξη από τον σταθμό

Ένα από τα δυνατά ονόματα του ANT1 μετά από 3,5 χρόνια συνεργασίας με τον σταθμό ανακοίνωσε ότι αποχωρεί

Ο λόγος για τον Κώστα Τσολάκη ο οποίος είναι πίσω από τις επιτυχημένες δημόσιες σχέσεις του ομίλου, ο οποίος από το 2016 είχε αναλάβει καθήκοντα Corporate Communications & PR Director.

Ο Κώστας Τσολάκης γνωστοποίησε πριν λίγο την αποχώρηση του από τον Ant1 μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

«Μετά από μια πολύ δημιουργική και γεμάτη από εμπειρίες (2η ) περίοδο 3,5 ετών ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οκ είναι λίγο περίεργο αλλά κάποια στιγμή στην ζωή πρέπει να επιλέξεις σχέδια και στόχους να βάλεις προτεραιότητες και να υποστηρίξεις με όλες σου τις δυνάμεις τα δικά σου δημιουργήματα. Κλείνω φέτος 24 χρόνια στο χώρο της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ένα από τα σημαντικότερα που έχω καταφέρει σ αυτή τη διαδρομή είναι να δημιουργήσω ένα ξεχωριστό Communications Strategy & PR Agency την εταιρία THE KOMPANY. Ευτυχώς διάλεξα μια υπέροχη και δημιουργική ομάδα που «έτρεχε» την συγκεκριμένη δραστηριοτητα όσο εγώ είχα υπό την ευθύνη μου την επικοινωνία του ΑΝΤ1. Φεύγω αυτή την φορά από τον ΑΝΤ1 πλήρης αισθημάτων,εμπειριών και υπέροχων πραγμάτων που έζησα εκεί μαζί με ανθρώπους που αισθάνθηκα ότι δουλεύουμε πάνω σε ένα κοινό όραμα. It's good to be in good Kompany. Για τα νεότερα που έρχονται και θα είναι εξίσου συναρπαστικά μετά τις διακοπές μας» ενημέρωσε ο κ. Τσολάκης τους διαδικτυακούς του φίλους.

