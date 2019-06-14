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- 14 Ιουνίου 2019 - 10:12
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ΕΣΗΕΑ: Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα. Πρώτη η Μαρία Αντωνιάδου στις εκλογές
Ανακοινώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 12ης και 13ης Ιουνίου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
Συγκεκριμένα, ψήφισαν: 2.951
Έγκυρα: 2.855
'Ακυρα: 44
Λευκά: 52
Με εκλογικό μέτρο 260, έλαβαν:
Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 955 ψήφους και 4 έδρες
«ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» ψήφους 502 και 2 έδρες
«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» 469 ψήφους και 2 έδρες
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 242 ψήφους και 1 έδρα
«ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» 190 ψήφους και 1 έδρα
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 190 ψήφους και 1 έδρα
«ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 160 ψήφους, καμία έδρα
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» 147 ψήφοι, καμία έδρα.
Από τα τελικά αποτελέσματα που εξέδωσε η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Συντακτών, προκύπτει:
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 702 Εκλέγεται
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) 349 Εκλέγεται
ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 218 Εκλέγεται
ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 203 Εκλέγεται
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 201 Αναπλ.
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 149 Αναπλ.
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 134 Αναπλ.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 121 Αναπλ.
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 117 Αναπλ.
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 107 Αναπλ.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 99
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 99
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) 82
ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 74
ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71
ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 61
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) 60
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 59
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 55
ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 54
ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ 54
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 48
ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 48
ΜΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 46
ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44
ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 44
ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 42
ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) 42
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 42
ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40
ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 40
ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39
ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 39
ΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39
ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ 39
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) 38
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 38
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37
ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 35
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ 35
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) 34
ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 34
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33
ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31
ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΛΙΛΗ 30
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) 28
ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27
ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 26
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 26
ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΛΑ 21
ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) 20
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20
ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 19
ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) 19
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 18
ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΡΗΣ 18
ΠΑΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΑΣΣΑ) 18
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 17
ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΛΥΡΗΝΑ) 15
ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14
ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 13
ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 12
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 9
ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 8
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ 7
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) 6
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) 190 Εκλέγεται
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 171 Αναπλ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157 Αναπλ.
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 264 Εκλέγεται
ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 217 Εκλέγεται
ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 187 Αναπλ.
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) 151 Αναπλ.
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128 Αναπλ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 84
ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 82
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 77
ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68
ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) 66
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 62
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 61
ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 53
ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 53
ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) 53
ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 50
ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 47
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) 44
ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41
ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 37
ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 37
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 36
ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 34
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) 32
ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32
ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 32
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 31
ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 29
ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27
ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 26
ΦΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΤΗ 23
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22
ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) 22
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20
ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 20
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 20
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18
ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16
ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 13
ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
ΜΠΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10
ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) 10
ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 9
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 9
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) 9
ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) 9
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7
ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 7
ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 7
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5
ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 3
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 150 Εκλέγεται
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
IIΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 250 Εκλέγεται
ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΧΗ 125 Εκλέγεται
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) 120 Αναπλ.
ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 101 Αναπλ.
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 91 Αναπλ.
ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ 79 Αναπλ.
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 76 Αναπλ.
ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 75 Αναπλ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ 72 Αναπλ.
ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 70 Αναπλ.
ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ 70 Αναπλ.
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67
ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66
ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 66
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 65
ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 60
ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 60
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52
ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 51
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48
ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47
ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44
ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 43
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 43
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 43
ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42
ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 41
ΖΕΡΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) 40
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38
ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37
ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37
ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33
ΠΙΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 32
ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 31
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 31
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 28
ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27
ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 26
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 25
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) 24
ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24
ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 23
ΔΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 21
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18
ΚΑΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 18
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 17
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 13
ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 13
ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 242 Εκλέγεται
2 ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 104
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121 Εκλέγεται
ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 75 Αναπλ.
ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59
ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 55
ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48
ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 44
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 44
ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43
ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 39
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ 39
ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 39
ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 38
ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΙ) 35
ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 33
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 31
ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30
ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 27
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27
ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24
ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 24
ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 23
ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ 21
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 19
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 17
ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 17
ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 16
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ 16
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15
ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14
ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 12
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 9
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 161 Εκλέγεται
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 68
ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 36
ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ 32
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 31
ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 22
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 21
ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16
ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15
ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15
ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15
ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 14
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12
ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10
ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9
ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 9
ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9
ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 6
ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 4
ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) 3
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 103
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 60
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 135 Εκλέγεται
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ) 97 Αναπλ.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) 95 Αναπλ.
ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 53
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ 48
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 47
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 43
ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 39
ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 34
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) 33
ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 33
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23
ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 21
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 19
ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 18
ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
VΙΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) 109
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 40
ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 38
ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 32
ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ 32
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 30
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30
ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 29
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24
ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 22
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22
ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ 20
ΖΑΧΙΩΤΗ ΓΙΟΥΛΑ 19
ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19
ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ 18
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 18
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15
ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ 15
ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 14
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΙΑΣ 13
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13
ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12
ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 12
ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ 12
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 11
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 11
ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 10
ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 8
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8
ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ 8
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8
ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8
ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 8
ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 7
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6
ΝΤΟΡΤΕΛ-ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5
ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 64
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
VIII. Συνδυασμός « ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 112
ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 29
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΗ 26
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25
ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20
ΚΟΥΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) 19
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 18
ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 17
ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΣΟΦΙΑ 17
ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16
ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 14
ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ 14
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14
ΝΤΡΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 14
ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ 13
ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ 12
ΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ) 12
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) 10
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) 9
ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 9
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 7
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 6
ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 6
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) 4
ΚΑΖΓΚΑΖΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3
ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ 3