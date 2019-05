One Channel: Το κανάλι του Μαρινάκη θα εκπέμψει σε Nova και Cosmote TV

Στις συνδρομητικές πλατφόρμες της Nova και της COSMOTE TV, αναμένεται να είναι το ONE Channel.



Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος του καναλιού One Channel της εταιρείας Alter Ego Media, μέσω δορυφόρου και συνδρομητικών δικτύων, σύμφωνα με το in.gr, σάιτ που ανήκει στον μιντιακό όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη.



Με την απόφαση αυτή ο τηλεοπτικός σταθμός One Channel μπορεί να εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα μέσω της Cosmote TV και της Nova, ενώ θα αναμένει την απόφαση της ραδιοτηλεοπτικής Αρχής επί της χορήγησης άδεια εθνικής εμβέλειας επίγειας μετάδοσης.