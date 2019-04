La Casa de Papel: Πότε κυκλοφορεί ο τρίτος κύκλος. Η επίσημη ανακοίνωση

Είναι αλήθεια και όχι πρωταπριλιάτικο αστείο!

Το Netflix ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του «La Casa de Papel» και έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer από τον τρίτο κύκλο.

Στις 19 Ιουλίου, λοιπόν, θα επιστρέψει η πολυαγαπημένη σειρά, που καθήλωσε τους θεατές σε όλον τον κόσμο.

Δείτε το trailer

Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix.

Their vacation is coming to an end on July 19, 2019, only on Netflix. pic.twitter.com/vBTf4fCQpw