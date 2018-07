Φεύγει από τον Alpha και το ανακοίνωσε στο Instagram

O Ευθύμης Ζησάκης αποχωρεί κι επισήμως από τη σειρά το Σόι σου, στον Alpha, μετά από τέσσερα χρόνια. Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε το σίριαλ με ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.



«Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ είναι το λιγότερο που μπορώ να σκεφτώ για αυτά τα 4 Χρόνια», έγραψε στην λεζάντα.





Το τέλος της συνεργασίας του ηθοποιού με τον Alpha είχε γίνει γνωστό πριν από μερικούς μήνες, μέσα από το Down Town και τη στήλη Talk of the town. Συγκεκριμένα, ο διάλογος της Λουέλας και της Κρουέλας ήταν ο εξής:



Καλέ, ξέρεις ότι ο Alpha απέλυσε τον Ευθύμη Ζησάκη από Το σόι σου;

Ξέρω ότι έφυγε. Δεν ξέρω ότι τον έδιωξαν.

Ναι, γιατί αργούσε συνεχώς στα γυρίσματα. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε, υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας.

Και ο Ευθύμης τι έκανε;

Έκλεισε σίριαλ στην Κύπρο, πρωταγωνιστικό ρόλο με τα τριπλάσια λεφτά.

zappit