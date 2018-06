Τηλεθέαση: Κράτησε το The Wall απέναντι στον τελικό Power Of Love;

Οι τηλεθεατές μίλησαν.



Power of Love και The Wall έδωσαν τη δική τους μάχη το βράδυ της Παρασκευής και κονταροχτυπήθηκαν για την πρώτη θέση της τηλεθέασης.



Ποιος κατάφερε να βγει νικητής;



Το ριάλιτι ...αγάπης κατέκτησε την πρωτιά με 23,7% στο γενικό σύνολο με το The Wall να σημειώνει 11,7%.

