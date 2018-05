Χάρης Χριστόπουλος: Θα λέω και στους παίκτες να μην βλέπουν Πρωινό

Ο Χάρης Χριστόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή Dot. και υπερασπίστηκε το ριάλιτι Game of Love που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, μιλώντας στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο.



«Δεν μπορώ να καταλάβω και η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέμαι και λίγο. Έχουμε δει τόσα και τόσα ριάλιτι. Τα έχουμε δει όλα. Ακόμα και ζευγάρια άγνωστοι να είναι πάνω σε κρεβάτια. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Για αυτό σας λέω, δεν το έχετε δει. Το θέμα νομίζω που έχει σκανδαλίσει πάρα πολύ την κοινωνία είναι ότι τα κορίτσια όταν πάνε για μπάνιο φοράνε μαγιό. Εγώ θα μπορούσα να είμαι παίκτης σε ένα τέτοιο ριάλιτι. Νομίζω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο υπερβολικός ο κόσμος. Έχουμε δει άλλα πολύ πιο τολμηρά και προσβλητικά προγράμματα προς τους παίκτες. Εδώ δεν προσβάλει κανείς τους παίκτες», ανέφερε συγκεκριμένα.



Η Φαίη Σκορδά έχει κάνει σαφή τη διάθεση της γύρω από το νέο ριάλιτι σχέσεων του ΑΝΤ1, Game Of Love, ήδη από την επομένη της πρεμιέρας του στο κανάλι του Αμαρουσίου.



«Καταλάβαμε ότι το ριάλιτι έχει να κάνει με το σεξ. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε την αναπαραγωγή των αποσπασμάτων για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο παιχνίδι, άσχετα με το πως θα πάει, δεν μπορούμε, γιατί δεν το θέλω κι εγώ» είπε η Φαίη Σκορδά, ενώ και τις ημέρες που ακολούθησαν δεν ήθελε να έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε και με την υποψία της αναφοράς του…



Σε σχετική ερώτηση που έγινε από τους παρουσιαστές του Dot. για το αν είχε στήριξη από το κανάλι, με δεδομένη και την αντιμετώπιση του Πρωινού στο Game Of Love και όσα είπε η Φαίη Σκορδά, ο Χάρης Χριστόπουλος απάντησε: «Αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ και τους ηθικούς φραγμούς του και τα όρια του. Αν σοκάρει κάποιον παρουσιαστή η εικόνα αυτή, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που συνέβη. Τώρα που το λες θα λέω και στους παίκτες να μην βλέπουν Πρωινό. Μας σοκάρει πάρα πολύ. Ναι, τελείωσε. Αντεπίθεση. Παιδιά τελείωσε θα τρώτε μόνο τα γιαούρτια σας και Πρωινό στην τηλεόραση τελείωσε. Θα βλέπουμε άλλο κανάλι. Αυτό θα κάνω.



Δεν πήρα τη Φαίη Σκορδά τηλέφωνο. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί κιόλας. Το σέβομαι γιατί είπε την άποψη της και δεν μπορώ να πω και τίποτα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μας σοκάρει τίποτα. Ζούμε το 2018. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι λίγο σουρεαλιστικό. Νομίζω ότι θα βγει από κάποια γωνία κάποια κυρία με ένα πανό και θα πει «Σταυρώστε τους!».

