Ναταλία Γερμανού: Στο Πρωινό τους μάλωσαν για το Game of Love, ενώ οι Ράδιο Αρβύλα συνέχισαν

Αντιδράσεις, κυρίως αρνητικές προκάλεσε με το που βγήκε στον αέρα, το Game of Love.



Το ριάλιτι του ΑΝΤ1 συζητήθηκε σήμερα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, με τον Πέτρο Κουσουλό να τονίζει χαρακτηριστικά πως «τρομερή επιτυχία του ΑΝΤ1 το νέο ριάλιτι. Πιο κάτω δεν πάει… Επίπεδο, όχι δάπεδο…».



«Εγώ το είδα λίγο στο σημείο που μετά ξεκινούσαν οι Ράδιο Αρβύλα. Και μετά που ξεκίνησε ο Κανάκης με τα παιδιά, μου φάνηκε τόσο παράταιρο… Δηλαδή, τελείωσε το Game of Love και ξεκίνησε το Ράδιο Αρβύλα και νόμιζα ότι έβλεπα άλλο κανάλι», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, ενώ λίγο αργότερα τόνισε: «Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι εννοώ με αυτό; Οι Ράδιο Αρβύλα άνοιξαν το στόμα τους φυσικά και τους πήρε και τους σήκωσε, το έκαναν με τα… κρεμμυδάκια το Game of Love. Το ίδιο πράγμα έκανε και το Πρωινό την επόμενη μέρα, το σχολίασαν πολύ αρνητικά. Απλά, τη μεθεπόμενη μέρα το Πρωινό δεν ξαναμίλησε γιατί νομίζω ότι λίγο τους “μάλωσαν” και δεν ξαναμιλήσανε, ενώ οι Ράδιο Αρβύλα συνέχισαν κανονικά… Αλλά γιατί ακριβώς κάνουν ότι γουστάρουν εκεί μέσα και καλά κάνουν τα παιδιά».

