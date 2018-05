Eurovision 2018: Ατύχημα είχε η τραγουδιστρια του Ισραήλ. Βίντεο

Ένα βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο Twitter και δείχνει το φαβορί της διοργάνωσης να πέφτει από τα σκαλιά καθώς πηγαίνει να καθίσει στο green room!



Ευτυχώς, η Netta δε χτύπησε σοβαρά!



Πάντως, δε γίνεται αν μη γελάσεις με τη τούμπα! Οι τούμπες είναι για να γελάμε και εννοείται όχι κακοπροαίρετα!

MY FRIEND JUST SENT ME THIS OF NETTA FALLING DOWN THE GREEN ROOM STAIRS. I DIDN’T LAUGH. PROMISE #EUROVISION pic.twitter.com/NkBPd7YeFK