Eurovision 2018, α ημιτελικός: Εκτός η Ελλάδα από τον τελικό. Η Κύπρος στον τελικό

Εκτός τελικού η Ελλάδα αλλά στον μεγάλο τελικο πέρασε η Κύπρος με την Φουρέιρα.

Οι χώρες που περνάνε στον τελικό του Σαββάτου είναι: Αυστρία, Εσθονία (με το υπέροχο φόρεμα), Κύπρος, Λιθουανία, Ισραήλ (το μεγάλο φαβορί), Τσεχία, Βουλγαρία, Αλβανία, Φινλανδία και ... Ιρλανδία

O A’ Ημιτελικός της Eurovision 2018 ξεκίνησε στην Altice Arena της Λισαβόνας στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα εμφανίζεται απόψε στη 14η θέση με τη Γιάννα Τερζή και το τραγούδι «Όνειρό μου» σε μουσική και στίχους Γιάννας Τερζή, Άρη Καλημέρη, Μιχάλη Παπαθανασίου και Δημήτρη Σταματίου. Τη σκηνοθετική επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής έχει η Chali Jennings. Στον αποψινό ημιτελικό δίνει τη μάχη της και η Κύπρος με την Ελένη Φουρέιρα και το Fuego να εμφανίζονται στη 19η θέση.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Τελικού φέτος είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η Δάφνη Σκαλιώνη. Τη μεγάλη βραδιά του Τελικού, η Ολύνα Ξενοπούλου, θα ανακοινώσει τη βαθμολογία που θα δώσει η Ελλάδα. Στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, θα είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Η σειρά εμφάνισης στον Α΄Ημιτελικό:

1. Αζερμπαϊτζάν

2. Ισλανδία

3. Αλβανία

4. Βέλγιο

5. Τσεχία

6. Λιθουανία

7. Ισραήλ

8. Λευκορωσία

9. Εσθονία

10. Βουλγαρία

11. ΠΓΔΜ

12. Κροατία

13. Αυστρία

14. Ελλάδα

15. Φινλανδία

16. Αρμενία

17. Ελβετία

18. Ιρλανδία

19. Κύπρος

Στον Τελικό της 12ης Μαΐου θα συμμετάσχουν συνολικά 26 χώρες, εκ των οποίων οι είκοσι από τους δύο Ημιτελικούς -δέκα από κάθε βραδιά- οι «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Πορτογαλία.

Άνοιξαν οι τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να ψηφίσετε!



23:24 Και το διαγωνιστικό κομμάτι της βραδιάς κλείνει με τον καλύτερο τρόπο! Η Ελένη Φουρέιρα βάζει Fuego στη σκηνή της Λισαβόνας και πραγματοποιεί μακράν την καλύτερη εμφάνιση της βραδιάς!



23:20 Προτελευταίος ανεβαίνει στη σκηνή ο Ryan O’ Shaughnessy από την Ιρλανδία με το Together. Λίγο το λες ότι νυστάξαμε…



23:16 Από την Ελβετία οι Zibbz ροκάρουν με το Stones.

23:16 Από την Ελβετία οι Zibbz ροκάρουν με το Stones.

23:12 Από την Αρμενία έρχεται ο Sevak Khanagyan με το ακουστικό κομμάτι Qami καλεί τον αέρα να του δώσει φτερά να πετάξει ψηλά.

23:08 Η Saara Aalto με το Monsters από τη Φινλανδία, αν μη τι άλλο, κάνει ότι μπορεί για να εντυπωσιάσει επί σκηνής.

23:04 Ώρα Ελλάδας στη Λισαβόνα! Η Γιάννα Τερζή ανεβαίνει στη σκηνή και με το ‘Ονειρό Μου πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση!

22:59 Ο Cesar Sampson εκπροσωπεί την Αυστρία με το Nobody But You σε ήχους γκόσπελ και αγγλικούς στίχους δίνει ρυθμό στην αρένα από ψηλά…

22:52 Η Franka από την Κροατία με το Crazy θα λέγαμε ότι μας παραπέμπει με την εμφάνιση και το τραγούδι της σε… 50 αποχρώσεις του γκρι!

22:48 Παραμένουμε στη γειτονιά. Από τηn Π.Γ.Δ.Μ. οι Eye Cue μας τραγουδούν Lost And Found.

22:44 Η Βουλγαρία, φέτος, με το Bones των Equinox έχει καταφέρει να παίζει πολύ ψηλά στα στοιχήματα. Σίγουρα είναι ένα από τα φαβορί της βραδιάς για την πρόκριση.

22:40 Με μια μαγική φωνή και ένα… μαγικό φόρεμα η Elina Nechayeva από την Εσθονία κλέβει τις εντυπώσεις με το La Forza.

22:36 Με τη δυναμική μπαλάντα Forever και τον Alekseev κατεβαίνει φέτος η Λευκορωσία στον διαγωνισμό. Το εφέ με το τριαντάφυλλο συζητήθηκε πολύ…

22:32 Και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο φαβορί της φετινής Eurovision, μεγαλύτερο μέχρι που ανέβηκε στη σκηνή η Ελένη Φουρέιρα με την οποία φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθεί. Η Netta από το Ισραήλ έρχεται στη Λισαβόνα με το TOY για να πάρει την πρωτιά. Για να δούμε, θα τα καταφέρει;

22:26 Η Ieva Zasimauskaite από τη Λιθουανία ερμηνεύει την αρκετά ήσυχη μπαλάντα When We’re Old.

22:22 Ένα από τα φετινά φαβορί της πρώτη πεντάδας είναι φέτος και η Τσεχία. Ο Mikolas Josef ξεσηκώνει αρκετά την αρένα με το Lie To Me.

22:18 Από το Βέλγιο έρχεται δυναμικά η Sennek με το A Matter Of Time. Η ψυχή του συγκροτήματος Hooverphonic βρίσκεται πίσω από αυτό το κομμάτι που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του πίνακα με τα φετινά στοιχήματα.

22:14 Ο Eugent Bushpepa από την Αλβανία είναι η πιο δυνατή αντρική φωνή του φετινού διαγωνισμού. Τραγουδά στη γλώσσα του το Mall.

22:09 Και τώρα περνάμε στη βορειότερη χώρα της Ευρώπης την Ισλανδία, τη μόνη βόρεια χώρα που δεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τον διαγωνισμό. Φέτος εκπροσωπείται από τον Art Olafsson και το Our Choice -μια μπαλάντα που δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να δώσει στη χώρα το εισιτήριο για τον Τελικό.

22:05 Μετά από μια λιτή εισαγωγή, χωρίς πολλά πολλά, οι τέσσερις παρουσιάστριες μας πέρασαν κατευθείαν στο διαγωνιστικό κομμάτι. Το Αζερμπαϊτζάν ανοίγει τον διαγωνισμός με την Aisel και το X My Heart. Και αν σας θυμίζει κάτι είναι γιατί πίσω κρύβονται ο Δημήτρης Κοντόπουλος και ο Φωκάς Ευαγγελινός.