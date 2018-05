Power of Love: Αποχώρησαν Δώρος και Αθηνά. Η ανακοίνωση της Μαρίας Μπακοδήμου

Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι του Power of Love έφυγε από το σπίτι.



Εδώ και μερικές μέρες ακούγαμε διάφορες φήμες και σενάρια περί αποχώρησης του ντουέτου Δώρος-Αθηνά από το τηλεοπτικό σπίτι του Power of Love. Το μεσημέρι αυτής της συννεφιασμένης Δευτέρας, επιβεβαιώθηκαν δια στόματος Μαρίας Μπακοδήμου. Το ζευγάρι τα μάζεψε κι έφυγε από το σπίτι, ιδέα δεν έχουμε γιατί. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δώρο, σύμφωνα με τα λεγόμενα της παρουσιάστριας. Η Αθηνά απλά ακολούθησε.



«Ο Δώρος δεν είναι σήμερα εδώ δεν είναι και η Αθηνά. Ο Δώρος έχει κάτι για το οποίο δεν έχουμε λεπτομέρειες, προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα, δεν μας έχει δώσει τι ακριβώς τι συμβαίνει. Για προσωπικούς λόγους δεν είναι εδώ. Η Αθηνά έχει δηλώσει πως αν δεν είναι εδώ ο Δώρος δεν έχει λόγο να είναι στο παιχνίδι. Για να είμαστε δίκαιοι λοιπόν και να κρατήσουμε τις ισορροπίες, αν μέσα σ’ αυτή την εβδομάδα, μέχρι την άλλη Δευτέρα, δεν επιστρέψουν, φεύγουν από το παιχνίδι. Αν επιστρέψουν όμως, για να γίνουν δεκτοί θα ψηφίσετε εσείς, αν δέχεστε την επιστροφή τους στο σπίτι. Έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό, ξέρετε τους όρους, τους ξέρουν και τα παιδιά, αυτό το έργο ζούμε τώρα. Επειδή θα είμαστε λοιπόν μείον 2 παίκτες, θα έρθουν δυο παίκτες απ' τα παλιά», ανακοίνωσε η Μαρία Μπακοδήμου, συμπληρώνοντας πως την Τρίτη θα μάθουμε όλοι ποιοι είναι οι παίκτες που επιστρέφουν.



Αυτά ειπώθηκαν σήμερα στο Power of Love. Όπως καταλαβαίνεις, έπεται εβδομάδα των παθών μέσα στο σπίτι.

ladylike