Power of Love: Εκνευρίστηκε ο Δώρος Παναγίδης με τον Ανδρέα Ανδρεανό

Μπορεί αρχικά στη συμβίωση τους μέσα στο σπίτι του Power of Love να μην είχε γίνει αντιληπτή κάποια κόντρα ανάμεσα στους, όμως φαίνεται πως ο Ανδρέας Ανδρεανός έχει επιστρέψει δυναμικός στο παιχνίδι. «Σε ενοχλεί που γύρισα πίσω έστω και λίγο;» ρώτησε ο Ανδρέας Ανδρεανός τον Δώρο Παναγίδη στο παιχνίδι που έπαιζαν οι άντρες στο σπίτι του Power of Love. Κάτι θα είχε στο μυαλό του, ή κάτι θα προσπαθούσε να εκμαιεύσει από τον δημοφιλή παίκτη του Power of Love. Παρόλο που ο Δώρος Παναγίδης απάντησε όχι σε αυτό, λίγο αργότερα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του απέναντι στον συμπαίκτη του που συνέχισε τα διαφόρων ειδών «πειράγματα», λέγοντας πως πετάει εξυπνάδες. Μάλιστα, όταν ήρθε η σειρά του να ρωτήσει, από τον εκνευρισμό του επικεντρώθηκε περισσότερο στον Ανδρέα…



Η ένταση ανάμεσα τους συνεχίστηκε και παρουσία της Μαρίας Μπακοδήμου. «Η κόντρα είναι από πλευράς του γιατί προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες αν τον πάω και αν ήθελα να μείνει ή να φύγει. Δικό του είναι το πρόβλημα. Όχι δικό μου. Εγώ είμαι σε άμυνα, αυτός είναι σε επίθεση. Τα πειράγματα έχουν και μια δόση αλήθειας. Από τη στιγμή που σου λέω ότι είσαι σπαστικός κάποιες φορές σημαίνει ότι εκδηλώνομαι, δεν κρύβομαι. Έχω σπαστεί γιατί έχω καταλάβει ότι είναι σε θέση επίθεσης. Και δεν το είχα καταλάβει όταν ήρθε, τώρα το κατάλαβα, γιατί το βγάζει σιγά σιγά από μέσα του. Από τις ερωτήσεις που κάνει καταλαβαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα που θέλει να το εκφράσει. Άμα δε με γουστάρεις μην κάνεις συζητήσεις μαζί μου. Όχι να μου το παίζεις έξω άλλος και εδώ να μου κάνεις τον έξυπνο on camera.»

zappit