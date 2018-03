Η Θεωρία των Πάντων: Η συγκλονιστική ιστορία ζωής του Στίβεν Χόκινγκ

Η συγκλονιστική ιστορία ζωής του βρετανού θεωρητικού φυσικού, κοσμολόγου, συγγραφέα Στίβεν Χόκινγκ. Από το 1963, τότε που σπουδάζει στο Κέιμπριτζ, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται τη συμφοιτήτρια και μετέπειτα σύζυγό του Τζέιν Γουάιντ, μέχρι τη συνεχιζόμενη, από τα 21 του χρόνια έως και το τέλος της ζωής του στις 14 Μαρτίου 2018, μετά τη διάγνωσή του με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα, που τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, επιτρέποντάς του την επικοινωνία μόνο μέσω συσκευής ομιλίας.



Παράλληλα παρακολουθούμε τις καινοτόμες και αιχμηρές απόψεις του Χόκινγκ για τη Φυσική και κυρίως την πρωτοποριακή έρευνά του, που προκάλεσε το θαυμασμό των καθηγητών του και τελικά οδήγησε στην ρηξικέλευθη θεωρία του για το σύμπαν. Παράλληλα, βλέπουμε και τη γεμάτη αγάπη, περίπλοκη σχέση του με τη γυναίκα, που τον στήριξε σε όλα τα πρώτα δύσκολα χρόνια προκειμένου εκείνος να συνεχίσει να ψάχνει τη μια και μοναδική αιτιολογική εξίσωση για το Σύμπαν και το Χρόνο…



Η εκπληκτική, ανθρώπινη ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα μυαλά, που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, του Στίβεν Χόκινγκ, ξεδιπλώνεται στη βιογραφική αυτή ταινία με τη μοναδική ερμηνεία του Έντι Ρέντμεϊν (Οι Άθλιοι), που τον υποδύεται συγκλονιστικά και βραβεύθηκε με Όσκαρ Ά Αντρικού Ρόλου.

Ήταν υποψήφια για 4 ακόμη Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Α΄Γυναικείου Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου, Μουσικής) ενώ βραβεύθηκε και με «Χρυσή Σφαίρα» στις κατηγορίες «Καλύτερος Δραματικός Ηθοποιός» και «Καλύτερης Μουσικής (Γιόχαν Γιόχανσον)».

Με προϋπολογισμό 15.000.000 δολάρια, η ταινία παγκοσμίως απέφερε 121,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία βασίζεται σε υλικό από το βιβλίο της πρώην συζύγου του, Τζέιν Χόκινγκ «Traveling to Infinity: My Life with Stephen Hawking».



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Μαρς



ΠΑΙΖΟΥΝ: Έντι Ρέντμεϊν, Φελίσιτι Τζόουνς, Έμιλι Γουάτσον, Τσάρλι Κοξ, Ντέιβιντ Θιούλις



