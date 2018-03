Έκλεψε την παράσταση ο Κώστας Βουτσάς στο DWTS. Η συγνώμη του Λιάγκα

Ο Κώστας Βουτσάς εμφανίστηκε στο DWTS για χατίρι του Άνθιμου Ανανιάδη. Σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε ο Αλέξης Κωστάλας.

Οι σκηνές της ελληνικής ταινίας «Κορίτσια για φίλημα» αναβίωσαν στην σκηνή του Dancing with the stars. Ο Άνθιμος Ανανιάδης διάλεξε τον αγαπημένο του άνθρωπο, τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε στα παιδικά του χρόνια για να χορέψει μαζί του στην σκηνή του DWTS. Η περίφημη σκηνή του δικαστηρίου μεταφέρθηκε στο Dancing with the stars και ο Κώστας Βουτσάς συγκίνησε κριτές και κοινό από τη θέση του δικαστή. Δεν θα μπορούσε βέβαια να μην δώσει τις δικές του γνώριμες… χορευτικές φιγούρες.

Ο Γιώργος Λιάγκας όταν ακόμα βρισκόταν στο Πρωινό του ΑΝΤ1 είχε επικρίνει τόσο την επιθυμία, αλλά και αργότερα την πράξη του Κώστα Βουτσά να κάνει ένα παιδί στην ηλικία του.

Λίγα χρόνια μετά, ο Γιώργος Λιάγκας αναγνώρισε το λάθος του και δήλωσε στον αέρα του DWTS παρουσία του Κώστα Βουτσά:

«Επειδή κατηγορούμαι ότι λέω πάντα την γνώμη μου και αυτό που πιστεύω. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το προσόν ενός ανθρώπου, να λέει τη γνώμη του, και να κρίνεται για αυτή. Κάποτε, όταν είχαμε βγάλει την είδηση στο πρωινό ότι περιμένεις ένα μικρό παιδί, είχα βγει και είχα πει, «τώρα θα είναι μπαμπάς ή παππούς;», και «πόσο εύκολο και πόσο σωστό είναι ένας άνθρωπος σε μια μεγάλη ηλικία να κάνει ένα παιδί;». Ξεφυλλίζοντας τα περιοδικά αυτή την εβδομάδα, σε είδα στην παιδική χαρά να κάνεις κούνια με τον Φοίβο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σχεδόν δάκρυσα. Θέλω να πω ότι είχα λάθος τότε που είχα πει την άποψη μου, διότι η αγάπη δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε χρώμα, ούτε φύλο, ούτε τίποτα. Να το πούμε, για να το κλείνουμε.»