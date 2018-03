Oscars 2018: Το Χρυσό Αγαλματίδιο στον Gary Oldman για τη μεταμόρφωσή του σε Churchill

Ένα από τα μεγάλα βραβεία της επετειακής 90ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ κέρδισε o Gary Oldman. H Ακαδημία του απένειμε το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την μεταμόρφωση του ως Winston Churchill στο δράμα εποχής The Darkest Hour. Αυτή ήταν η μόλις δεύτερη υποψηφιότητα του ύστερα από την υποψηφιότητα Α' Ανδρικού για το Tinker Tailer Soldier Spy του 2011. Στην κατηγορία νίκησε τους Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”), Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”), Daniel Kaluuya (“Get Out”), και Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”).



Στην ομιλία του καθώς παραλάβανε το χρυσό αγαλματίδιο ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό της Αγγλίας ως "μια απίθανη παρέα σε κάτι που θα περιέγραφα ως ένα φανταστικό ταξίδι", ευχαριστώντας τον σκηνοθέτη Joe Wright και την μητέρα του "που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία από τα Όσκαρ", πρόσθεσε χιουμοριστικά.



Από την άλλη το έταιρο βραβείο της κατηγορίας, αυτό του Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου παρέλαβε ο Sam Rockwell για την ερμηνεία του στις "Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι". Οι αντίπαλοι που νίκησε στην εν λόγω κατηγορία ήταν οι: Willem Dafoe (“The Florida Project”), Woody Harrelson (“Three Billboards”), Richard Jenkins (“The Shape of Water”), και Christopher Plummer (“All the Money in the World”). Ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της απονομής του σήκωσε ψηλά το βραβείο και το αφιέρωσε στον πρόωρα χαμένο φίλο και συνάδελφο του Philip Seymour Hoffman που έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 46 ετών.



