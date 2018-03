Power of Love: Πάγωσε η Αθηνα Χρυσαντίδου. Ποιος αποχώρησε;

Power of Love: Πάγωσε η Αθηνα Χρυσαντίδου. Ο Δώρος Παναγίδης ανακοίνωσε πως αποχωρεί…



Ο Δώρος Παναγίδης ήταν ο αγαπημένος παίκτης του κοινού στο Power of Love και αυτή την εβδομάδα. Όμως δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση της Μαρίας Μπακοδήμου πως ο Δώρος κερδίζει τις 2.500 ευρώ, εκείνος ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει.



«Θέλω να δηλώσω την αποχώρηση μου. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος μου, το ίδιο θα είναι και μετά. 3 εβδομάδες» δήλωσε ο Δώρος Παναγίδης και η απόφαση του έσκασε σαν βόμβα στους παίκτες του Power of Love. Κάποιοι όπως ο Σωκράτης Ελ Γκαμαλί, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους.



«Δεν ήξερα τίποτα...

