Ο Τιτανικός βύθισε τις τηλεθεάσεις των αντιπάλων

Τηλεοπτικά, η Παρασκευή τα είχε όλα. Κλασικές κινηματογραφικές στιγμές, αγαπημένο μαγειρικό show, χορό και λάμψη, ανεξιχνίαστα εγκλήματα και τηλεπαιχνίδια με επωνύμους για καλό σκοπό. Η θρυλική ταινία "Τιτανικός", αποδεικνύεται "άσσος" στο τηλεοπτικό μανίκι, καθώς 20 χρόνια μετά παραμένει ελκυστική στους τηλεθεατές.



Το STAR ξεκινώντας με το Master Chef και συνεχίζοντας ως τα ξημερώματα με την οσκαρική ταινία διατήρησε την πρωτιά για περισσότερες από πέντε ώρες. Εξαιρετική η παρουσία του Dancing With The Stars, που στη δεύτερη εβδομάδα του μοιάζει να βρίσκει το δικό του φανατικό τηλεοπτικό κοινό. Αναλοίωτη αξία στον τηλεοπτικό χρόνο και το "Φως στο Τούνελ" που διατήρησε τις δυνάμεις του με δύο πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία Ζέμπερη, αλλά και την υπόθεση της Μαρίας Ιατρού.



Πιο αναλυτικά, το DWTS πήρε την πρωτιά στο γενικό σύνολο με 21,9%, μια ανάσα από το Master Chef (20,3%) και το Φως στο Τούνελ (19,8%). Νωρίτερα στον Alpha, η "Μουρμούρα" σημείωνε 18,5% και το τηλεπαιχνίδι "Νότα Μία Βραδιάτικα" υποχωρούσε στο 11,4%. Μετά τις 22.30, τα ηνία στο Star πήρε η ταινία "Τιτανικός" που στο σύνολο συγκέντρωσε 17,7%.



Αν εξετάσει όμως κανείς τις νεανικές ηλικίες, εκεί η κατάταξη αλλάζει και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. Το Master Chef έκλεισε με ποσοστό 27,6%, με τον Τιτανικό να παίρνει τη σκυτάλη με 23,8% στις ηλικίες 15-44. Στο ίδιο κοινό το Dancing With The Stars κατέγραψε 19,6% και το Φως στο Τούνελ 17,6% αντίστοιχα. Το πρόγραμμα του Alpha πριν την Αγγελική Νικολούλη κατετάγη ως εξής: Η σειρά "Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα" σημείωσε 22,7% και το "Νότα μία βραδιάτικα" 13,9%.

