The Voice Τελικός: Νικητής ο Γιώργος Ζιώρης από την ομάδα Μαραβέγια

Ο Γιώργος Ζιώρης από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού Voice.

Λίγο μετά τη 1.30 το πρωί ο Γιώργος Καπουτζίδης κράτησε στα χέρια του το φάκελο με τα αποτελέσματα και ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή του The Voice.

Νικητής του The Voice αναδείχθηκε ο Γιώργος Ζιώρης από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια.

00:58 Για τρίτη φορά διαγωνίζονται ο Γιώργος Ζιώρης με το «Σου σφυρίζω» και ο Στέλιος Ιωακείμ με το «Superstition». Οι coaches έχουν να πουν πολλά για τους δύο φιναλίστ και την πορεία τους…

Οι καλύτερες στιγμές του Πάνου Μουζουράκη έχουν μπόλικη δόση τρέλας, λίγο πριν την ανακοίνωση του νικητή…

00:53 Ο Γιώργος Καπουτζίδης παίρνει τα δεύτερα αποτελέσματα της βραδιάς και ανακοινώνει πως ο Γιώργος Ζιώρης και ο Στέλιος Ιωακείμ είναι οι δύο που συνεχίζουν να διαγωνίζονται στην τελική φάση του μεγάλου τελικού του The Voice.

00:10 Οι τέσσερις παίκτες που παραμένουν βγαίνουν ξανά στη σκηνή επιλέγοντας ένα από τα τραγούδια της πορείας τους στο The Voice. Πρώτος στη σκηνή ο Στέλιος Ιωακείμ με το «Evolution of the skid». Ακολουθεί η Δέσποινα Λεμονίτση με το Just hold me». Ο Γιώργος Ζιώρης ερμηνεύει το «That’s life». Η Χριστοδούλα Τσαγγαρά επιλέγει το «Τα λέμε».

Ένα σχόλιο του Κωστή Μαραβέγια θα ξεκινήσει μια παρεξήγηση στον αέρα περί… εντοπιότητας.

Από το βίντεο – αφιέρωμα στον Σάκη Ρουβά, το σεξαπίλ του τραγουδιστή και η κόντρα με τον Πάνο Μουζουράκη θα μείνουν αξέχαστα.

00:05 Ο Γιώργος Καπουτζίδης παίρνει στα χέρια του το φάκελο με τα αποτελέσματα. Ο Στέλιος Ιωακείμ από την ομάδα του Σάκη Ρουβά παίρνει το πρώτο εισιτήριο για τη δεύτερη φάση του τελικού. Εκεί τον ακολουθεί ο Γιώργος Ζιώρης από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια. Η Χριστοδούλα Τσαγγαρά από την ομάδα του Σάκη Ρουβά είναι η τρίτη διαγωνιζόμενη που περνά. Η Δέσποινα Λεμονίτση από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη παίρνει το τέταρτο εισιτήριο και η Έλενα Παπαρίζου μένει χωρίς παίκτες.

Από το The Voice αποχωρούν η Μαρίνα Κυριαζοπούλου, Κωνσταντίνα Κατσογιάννη, η Φανή Ζωχιού και ο Δημήτρης Θεοδοσιάδης.



Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός του φετινού Voice και οι τηλεθεατές είναι καθηλωμένοι για την έκβαση του γνωστού παιχνιδιού τραγουδιού του ΣΚΑΙ. Οι τέσσερις coaches φόρεσαν τα καλά τους και περιμένουν τις τελευταίες ερμηνείες των διαγωνιζομένων τους. Εδώ θα δείτε και τον νικητή της μεγάλης βραδιάς μόλις ανακοινωθεί!

H αγωνία των διαγωνιζόμενων και των coaches Κωστή Μαραβέγια, Πάνου Μουζουράκη, Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά θα κορυφωθεί.



Oι οκτώ διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και θα διεκδικήσουν το έπαθλο είναι :



Από την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια: Γιώργος Ζιώρης, Κωνσταντίνα Κατσογιάννη.



Από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη: Μαρίνα Κυριαζοπούλου, Δέσποινα Λεμονίτση.



Από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου η Φανή Ζωχιού.



Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά: Στέλιος Ιωακείμ, Χριστοδούλα Τσαγγαρά, Δημήτρης Θεοδοσιάδης.



Οι τέσσερις coaches μαζί με τους παίκτες της ομάδας τους θα τραγουδήσουν ζωντανά στη σκηνή του The Voice.



Μετά από τις ερμηνείες των οκτώ φιναλίστ, ένας μόνο θα καταφέρει να κερδίσει και να είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece» την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Αυτός που έκλεψε για άλλη μία φορά την παράσταση ωστόσο ήταν ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης με το σκετς αλλά και το ποτ πουρί τραγούδι που τρόλαρε τους Μαραβέγια, Μουζουράκη, Παπαρίζου και Ρουβά. Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής επανήλθε και φέτος δυναμικά στη σκηνή του show. Αρχικά είπε πως δεν έχει ετοιμάσει κάποιο τραγούδι, λόγω κόπωσης, καθώς ακολουθεί αύριο ο τελικός του «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Στη συνέχεια, όμως, έδειξε πως έκανε… μπλόφα!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης όμως αποκάλυψε γρήγορα πως έλεγε ψέματα, και τραγούδησε 4 τραγούδια σε παραλλαγή, κάνοντας πλάκα στους coaches. Συγκεκριμένα, άλλαξε τα «Που να βρω μια να σου μοιάζει» του Κωστή Μαραβέγια, «Madame» του Πάνου Μουζουράκη, «Αναπάντητες κλήσεις» της Έλενας Παπαρίζου και «Άντεξα» του Σάκη Ρουβά.

Ειδικά για την περίπτωση του Σάκη Ρουβά όμως το πήγε ένα βήμα παραπέρα καθώς ο παρουσιαστής προσπάθησε να μιμηθεί ακριβώς και τη φωνή του, ενώ φόρεσε και φούστα, κάτι που προκάλεσε έκπληξη.