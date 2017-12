Netflix: Ερχεται στην Ελλάδα. Οι 10 σειρές του 2017 που αγαπήσαμε

Το binge-watching ήταν μια σχετικά άγνωστη έννοια στη χώρα μας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Μετά τον ερχομό του Netflix, όμως, έγινε μία από τις πλέον αγαπημένες μας -και από εκείνες που μας έχουν φάει τη ζωή.



Το Netflix, λοιπόν, δημοσίευσε τις προάλλες τη λίστα με τις πιο binge-watched σειρές του 2017, δηλαδή εκείνες τις σειρές που ο κόσμος επέλεξε να δει «μονοκοπανιά», χωρίς διάλειμμα, το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, επειδή κατάφεραν να τους κάνουν να κολλήσουν μαζί τους περισσότερο από τις υπόλοιπες.



Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Netflix, μια σειρά γίνεται «binge-watched» αν ο χρήστης την παρακολουθεί για περισσότερες από 2 ώρες ημερησίως.



Η δημοφιλής υπηρεσία streaming εξέτασε τον ημερήσιο Μ.Ο. ωρών παρακολούθησης σειράς του κάθε χρήστη της από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και κατέληξε στην ακόλουθη λίστα που περιλαμβάνει αρκετές σειρές επιστημονικής φαντασίας αλλά και μερικές αρκετά απροσδόκητες επιλογές.



Αυτή είναι η λίστα με τις φετινές σειρές του Netflix που ήταν τόσο εθιστικές ώστε οι θεατές δεν μπόρεσαν να σταματήσουν να τις βλέπουν, μέχρι να τις τελειώσουν.



1. American Vandal



2. 3%



3. 13 Reasons Why



4. Anne With An E





5. Riverdale





6. Ingobernable





7. Travelers





8. The Keepers





9. The OA





10. The Confession Tapes





Το Netflix παρουσίασε, επίσης, άλλες τρεις δημοφιλείς κατηγορίες σχετικά με τον τρόπο που παρακολούθησαν τις σειρές του οι θεατές μέσα στο 2017. Τις σειρές που «ήταν τόσο καλές που τις έβλεπαν με την ησυχία τους για να μην τελειώσουν γρήγορα», τις σειρές που «ήταν τόσο καλές που ”απατούσαν” τον/την σύντροφό τους και τις έβλεπαν χωρίς να τους περιμένουν» και τις σειρές που «ήταν τόσο καλές που τις έβλεπαν πάντα μαζί με όλη την οικογένεια».

huffingtonpost