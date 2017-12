Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει το συνδρομητικό κανάλι Netflix

Στην Ελλάδα επισήμως από σήμερα, Τρίτη 12.12.2017, το Netflix. «Είμαστε ανοικτοί για συνεργασίες στην Ελλάδα», δηλώνουν τα στελέχη της ιντερνετικής πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης.



Τα στελέχη της ιντερνετικής πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης με την επωνυμία Netflix, Yann Lafarge και Yenia Zaba, η οποία εκπέμπει επισήμως από σήμερα στην Ελλάδα, δήλωσαν στα ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρούμενοι που εισέρχονται στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας ότι το Netflix έχει τη διάθεση να χρηματοδοτήσει Έλληνες παραγωγούς για τη δημιουργία σειρών και ταινιών, οι οποίες ωστόσο, να διαθέτουν παγκόσμιο μήνυμα και απήχηση.



Η πλατφόρμα αυτή η οποία εκπέμπει ήδη στις ΗΠΑ, σε Ευρώπη και Ασία, κάνει το ντεμπούτο της στο ελληνικό κοινό, προσφέροντας το πρόγραμμά της (σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιχνίδια) με αρχική τιμή στα 7,99 ευρώ το μήνα.



Σε μία συνάντηση γνωριμίας με τους Έλληνες δημοσιογράφους, τα στελέχη της εταιρείας Yann Lafarge και Yenia Zaba μίλησαν για την εμπειρία του Netflix και για τα άμεσα σχέδια εμπλουτισμού του προγράμματός του με καινούργιες σειρές και ταινίες.



Τι εστί… Netflix



Ο ιδρυτής του Netflix ξεκίνησε την εταιρεία το 1997 αρχικά ως υπηρεσία ενοικίασης dvd από το διαδίκτυο, αλλά το όνειρό του ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά, δέκα χρόνια αργότερα, όταν οι συνδέσεις στο ίντερνετ απέκτησαν μια αξιοπρεπή ταχύτητα και ποιότητα. Το 2012 το Netflix λάνσαρε για πρώτη φορά το δικό του περιεχόμενο, με τη σειρά «House of Cards» η οποία έκανε υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε παγκόσμια προβολή. Οι χρήστες είχαν την δυνατότητα να δουν όλα τα επεισόδια της σειράς με ένα απλό «κατέβασμα». Το Netflix απέκτησε φανατικό κοινό στις σειρές που μεταδίδει, είναι ήδη εισηγμένο στη Wall Street και το brand name της εταιρείας αποτιμάται στα 85 δισ. δολάρια.



Τα στελέχη της πλατφόρμας ανέφεραν ότι για την επόμενη χρονιά το Netflix θα παράγει αποκλειστικές παραγωγές (ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ) με προϋπολογισμό τα 6 δισ. δολάρια. Στόχος μας, ανέφεραν οι αρμόδιοι για το ευρωπαϊκό τμήμα, είναι οι κατάλληλοι αλγόριθμοι και η τεχνολογία να μας φέρει χρήστες που με το πάτημα ενός κουμπιού, θα απολαμβάνουν στη smart τηλεόρασή τους, στο κινητό ή στο laptop τους, σειρές και ταινίες σε ποιότητες 4Κ, τρισδιάστατες ή HDR format. Ανάμεσα στις αναμενόμενες ταινίες του Netflix είναι η ταινία με πρωταγωνιστή τον Γουιλ Σμιθ «Bright», οι σειρές «House of Cards», «Orange is the new black», «The Crown» κ.ά. , με ελληνικούς υπότιτλους για το κοινό της Ελλάδας.



Όσον αφορά την ελληνική αγορά δηλώνουν ανοιχτοί σε συνεργασίες με τους διαδικτυακούς παρόχους, επενδύοντας ωστόσο στη διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» μέσω των ευτυχισμένων, όπως μας είπαν, συνδρομητών τους.



Netflix για… τηλεοπτικές άδειες!



Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το αν γνωρίζουν τις πρωτοβουλίες της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης για την εδραίωση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την οπτικοακουστική παραγωγή, δήλωσαν ότι γνωρίζουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βάλει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και να προμοτάρει τους Έλληνες παραγωγούς, δηλώνοντας ανοικτοί σε διάλογο και συνεργασία, για την παραγωγή και ελληνικών επιτυχημένων σειρών και ταινιών.