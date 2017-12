Ένταση στο My Style Rocks ανάμεσα σε Ραμόνα και κριτές: Γαβγίζεις πολύ!

Νέα ένταση δημιουργήθηκε στο χθεσινο επεισόδιο του My Style Rocks ανάμεσα στη Ραμόνα Βλαντή και την κριτική επιτροπή.



Η παίκτρια, η οποία έχει δείξει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για τις χαμηλές βαθμολογίες που έχει λάβει αυτή την εβδομάδα, δεν δίστασε να ξεσπαθώσει on camera.



Όλα ξεκίνησαν όταν η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη τη ρώτησε ευθέως γιατί δυσανασχετεί.



Εκείνη, τότε, της απάντησε: "Γιατί μάλλον είμαι η μόνη που θα έπρεπε να έχω 100 παλτό. Μόνο σε μένα και την Τζώρτζια τα λέμε αυτά. Είμαι πολύ στεναχωρημένη από χτες. Σου έχω κάνει κάτι; Σε έχω προσβάλλει ποτέ; Το σχόλιο το χτεσινό ότι με έχετε υπερεκτιμήσει ήταν too much... Είμαι στεναχωρημένη κύριε Χριστόπουλε! Θα έπρεπε να χοροπηδάω όταν μου λέτε ότι με έχετε υπερεκτιμήσει; Μπερδεύετε εμένα, μπερδεύετε κόσμο στο σπίτι…".



"Δεν μπορείς να ακυρώνεις την εμπειρία και το παρελθόν οποιουδήποτε επαγγελματία δεν συμφωνείς μαζί του! Δεν σε βοηθάει αυτό που κάνεις! Η καραμέλα ότι μπερδεύουμε τον κόσμο είναι δική σου καραμέλα. Αν εσύ μπερδεύεσαι είναι γιατί δεν ακούς όταν σου μιλάμε, μόνο εσύ μπερδεύεσαι...", ανέφερε στη συνέχεια η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη.



Με τη σειρά του, ο Χάρης Χριστόπουλος επεσήμανε: "Έχει να κάνει με τρόπους! Όταν κάποιος σε μία επιτροπή σου λέει κάτι, δεν πρέπει να μιλάς! Γιατί είσαι στεναχωρημένη; Τόσες φορές έχεις πάρει το βραβείο! Δεν είναι η δουλειά σου να συμφωνείς ή όχι, απλά ακούς, και το αξιολογείς. Γαβγίζεις πολύ! Ποια είσαι εσύ που μιλάς έτσι; Έχεις έναν τσαμπουκά εδώ, και αναφέρεσαι στα κορίτσια, τις προσβάλλεις αγάπη μου, νομίζεις ότι είσαι η νικήτρια. Αλλά έχεις μια επίθεση στο μάτι, με τρομάζεις...".



Δείτε το βίντεο.

