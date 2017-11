Αυτός είναι ο νέος παίχτης του Nomads! Σε ποια ομάδα θα ενταχθεί;

Το παιχνίδι επιβίωσης του ANT1, Nomads, έχει μπει σε συναρπαστική τροχιά μιας και κλείνοντας ένα μήνα προβολής οι ανατροπές είναι πολλές, όπως και οι εντάσεις και οι κόντρες ανάμεσα στους παίκτες.

Μετά και τη διάλυση της αποδεκατισμένης ομάδας της Ζούγκλας και την προσχώρηση όσων απέμειναν στους Μπλε και στους Κόκκινους, οι ισορροπίες άλλαξαν και η παραγωγή του παιχνιδιού ανακοίνωσε και μία νέα είσοδο στο Nomads που αναμένεται να βάλει σε νέα τροπή το reality.

Όπως ανακοίνωσε το κανάλι, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου θα μπει στο παιχνίδι ένας νέος παίκτης. Ο Λευτέρης Χατζηιωάννου καταφθάνει στο Palawan στις Φιλιππίνες και οι ομάδες των Ωκεανών και της Φωτιάς θα τον διεκδικήσουν.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο νέος διαγωνιζόμενος είναι από την Κύπρο, γεννημένος το 1981 και είναι fitness expert και επιχειρηματίας.

Αναλυτικά το βιογραφικό του Λευτέρη Χατζηιωάννου:

«Ο Λευτέρης Χατζηιωάννου είναι Κύπριος και γεννήθηκε το 1981 στη Λευκωσία όπου και ζει μέχρι σήμερα με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Είναι fitness expert, επιχειρηματίας, και τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει «εκπαιδεύσει» χιλιάδες κόσμο, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευεξία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ασχολείται ενεργά με το life coaching, το οποίο έχει ενσωματώσει στη δουλειά του, ενώ συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια ως ομιλητής για το life coaching σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ήθελε να τρέχει, ενώ ο αθλητισμός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του, καθώς η παιδική του ηλικία και τα βιώματά του, τον οδήγησαν σε αυτό που είναι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του, συμμετείχε στα 100μ και 200μ μετ’ εμποδίων στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου, με εξαιρετικές επιδόσεις.

Πιστεύει στη διά βίου μάθηση και τον ενδιαφέρει να εξελίσσεται συνεχώς. Το 2001 πήρε το δίπλωμά του από το American Fitness Professional Association και από master coach στη "Le Mills", μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ομαδικών προγραμμάτων στον κόσμο με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, κατέληξε να γίνει CEO της εταιρείας για την Κύπρο. Συνέχισε τις σπουδές του σε μία από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες ευεξίας στον κόσμο, το "International Federation of Bodybuilding and Fitness" (IFBB) και είναι και stott pilates coach.

Παράλληλα, ένα από τα χόμπι του ήταν το modelling, και έτσι το 2005 έλαβε μέρος, εκπροσωπώντας την Κύπρο, σε έναν από τα μεγαλύτερα διεθνή καλλιστεία στην Κορέα, "Korea Manhunt International 2005", κατακτώντας τον τίτλο του καλύτερου μοντέλου στη Μεσόγειο.

Άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες, έχει οργανώσει τεράστιες εκδηλώσεις ευεξίας, βοηθώντας στη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του έργου σημαντικών ανθρωπιστικών Οργανισμών.

Αυτό που τον διακρίνει είναι η τεράστια ενέργεια που διαθέτει, η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητα. Πιστεύει πολύ στη δύναμη του μυαλού και moto του είναι "It’s you Vs you". Ακόμη πιστεύει πολύ στη μοίρα, κάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή του στο Nomads».

