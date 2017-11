Αγνώριστο το νέο Survivor 2: Ριζικές οι αλλαγές

Οι ετοιμασίες για το Survivor 2 έχουν μπει στην τελική ευθεία καθώς σε λίγο καιρό, το πιο επιτυχημένο πρότζεκτ της περυσινής τηλεοπτικής χρονιάς, αλλά και των τελευταίων 10 χρόνων επιστρέφει στους δέκτες μας. Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ γνωρίζουν ότι τα πράγματα φέτος θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, καθώς ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται απ’ την ανακύκλωση του ίδιο προϊόντος πράγμα που φάνηκε και με το Nomads.



Το reality επιβίωσης του ΑΝΤ1 ξεκίνησε πολύ δυνατά όμως όσο πέρναγε ο καιρός «ξεφούσκωνε» σημειώνοντας νούμερα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που περίμεναν οι άνθρωποι του ΑΝΤ1. Για το Survival δεν χρειάζεται να μπούμε καν στην κουβέντα. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται…



Γι’ αυτό ο Τούρκος παραγωγός σε συνεργασία με τους ιθύνοντες του ΣΚΑΪ ετοιμάζουν πολλές και σημαντικές αλλαγές στο reality που θα το κάνουν πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό απ’ το Survivor 1. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος οι σημαντικότερες θα είναι οι εξής:



Α) Το παιχνίδι θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο. Κατόπιν τούτου οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο άσχημες καιρικές συνθήκες, που θα δυσκολέψουν ακόμα πιο πολύ τη διαβίωσή τους στο νησί.



Β) Τα αγωνίσματα και οι δοκιμασίες θα είναι απείρως πιο δύσκολες συγκριτικά με εκείνες του Survivor 1.



Γ) Η διάρκεια θα είναι μεγαλύτερη. Το Survivor 2 θα κρατήσει 6 ολόκληρους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι οι παίκτες που θα πάρουν μέρος σε αυτό, θα αναγκαστούν να φτάσουν αλλά και να ξεπεράσουν τα όριά τους.



Δ) Οι παίκτες των δυο ομάδων θα είναι περισσότεροι σε σχέση με το Survivor 1, καθώς η δυσκολία των αγωνισμάτων αλλά και της καθημερινής επιβίωσης είναι βέβαιο ότι θα ωθήσει πολλούς απ’ τους παίκτες σε οικειοθελή αποχώρηση.



Ε) Διάσημοι και μαχητές δεν θα βρίσκονται στις ίδιες παραλίες που βρέθηκαν οι παίκτες του Survivor 1. Θα επιλεγούν 2 άλλες από τον Άγιο Δομίνικο, όπου οι συνθήκες διαβίωσης θα είναι ακόμα πιο δύσκολες.



ΣΤ) Ως προς τη διαδικασία επιλογής εκτός από ιατρικές εξετάσεις και αθλητικά τεστ (στη φάση της επιλογής οι υποψήφιοι δοκιμάζονται έτσι κι αλλιώς και σε διάφορα αθλήματα), φέτος δίνεται μεγάλο βάρος σε ψυχομετρικά τεστ (συμπεριφορά σε συνθήκες πίεσης, ομαδικότητα και συνεργασία κλπ).



Όσο για την 7η και τελευταία αλλαγή έχει να κάνει με την επιλογή των παικτών. Στο Survivor 2 δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο λάθος επιλογής, καθώς όλοι ξέρουν ότι οι παίκτες από την πρώτη μέρα, θα συγκρίνονται με εκείνους του πρώτου παιχνιδιού. Όλοι θα ψάχνουν τον «νέο Ντάνο» και η σύγκριση θα είναι αναπόφευκτη.



Γι’ αυτό υπάρχει μια σκέψη κάποιοι από τους παίκτες που θα επιλεγούν να είναι πρόσωπα δοκιμασμένα, που κάνουν ήδη γκελ στο κοινό, όπως για παράδειγμα η Ραμόνα, η οποία έχει γίνει talk of the town με όσα κάνει στο My Style Rocks.



Όπως και να ‘χει μιλάμε ουσιαστικά για ένα άλλο, πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, μεγαλύτερης διάρκειας, με δοκιμασίες τέτοιες που θα κάνουν εκείνες του Survivor 1 να μοιάζουν βόλτα σε παιδική χαρά…



dailymedia