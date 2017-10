Συνεργασία - έκπληξη για τον Ντάνο με τον Οίκο Dior!

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ή αλλιώς «Ντάνος» ξεκίνησε μια συνεργασία που αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς. Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίζεται στο νέο βίντεο του οίκου Dior με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα και να ενισχυθεί η προσπάθεια του wemovement της Νάταλι Πόρτμαν για τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση όλων των γυναικών του κόσμου.

Για κάθε post ο Dior δωρίζει 1 ευρώ με τον Ντάνο να αποτελεί το νέο πρόσωπο που συμμετέχει στη διεθνή καμπάνια με φιλανθρωπικό σκοπό.

«Είναι απόφαση μετά από σκέψη, γκρεμίζω και φτιάχνω τα πάντα για την αγάπη. And you? What would you do for love?» είναι τα λόγια που λέει στο βίντεο ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.