Ο Λάκης Γαβαλάς «σφάζει με το γάντι» το My Style Rocks: «Βάλτε πιο πολλές διαφημίσεις, έστω και απλήρωτες...»!

Όπως είναι γνωστό ο Λάκης Γαβαλάς δεν μασάει τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανένας τη μόδα, γι'αυτό κι ό,τι έχει να κάνει με αυτή τον αφορά. Δεν θα μπορούσε λοιπόν, όπως λέει να μη δει το νέο ριάλιτι μόδας στον ΣΚΑΪ το «My Style Rocks». Στη συνέχεια μέσα από τα social media έκανε την κριτική του για αυτή την εκπομπή, που σίγουρα δεν θα αρέσει ούτε στην Ευαγγελία Αραβανή αλλά ούτε και στους κριτές.



Διαβάστε αναλυτικά τι έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:



«Θέμα:UR STYLE ROCK..



Καλησπέρα φίλοι μου...

Θέλω να είμαι επιεικής αντικειμενικός και κάλος άνθρωπος..

Το ότι μας ενοχλούν οι εναέριες επιδρομές τουρκικών μαχητικών

αλλά όχι τα κακόγουστα τηλεοπτικά τους σόου με ξεπερνά...

Τώρα το συγκεκριμένο θέαμα ..ΜΥ STYLE ROCk'S με σοκάρει...



1.Ευαγγελια Αραβανή η εικόνα της μου δείχνει μια Μαίρη Χρονοπούλου που ετοιμάζεται στο καμαρίνι, αργεί και τελικά πρέπει να βγει στο πλατό, ημιέτοιμη..



2.Χαρης Χριστόπουλος, γαμπριάτικο κλαρινογαμπρικό λουκ, με χιούμορ Benny Hill όπου η μετάφραση βγαίνει χαζή...



3.Αλεξανδρα Κατσαΐτη, Γεωργία Βασιλιαάδου που καλύτερα στο μαυρόασπρο..



4.Στελιος Κουδουνάρης, θέλω να είμαι ο Αzedine Allaia, αλλά τα δωδεκάωρα γυρίσματα με τις ιέρειες του κωμικοτραγικού σταιλινκ έγινε Τούλα Παρνάσσα...

Συμβουλή....

Βάλτε πιο πολλές διαφημίσεις, έστω και απλήρωτες...

#iambad #cause #irespect #fasion

Υγ...

Το είδα γιατί με αφορά..

Υπηρετώ τη μόδα 40 χρόνια, όχι σαν λέξη, αλλά σαν όρο και σαν θεσμό!»